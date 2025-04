Susto histórico en Arkotxa: se cae el Cristo de la cruz por primera vez en 57 años

Susto tremendo el que se ha vivido esta mañana en la Pasión Viviente de Arkotxa. Decenas de personas se han acercado a este barrio de ... Zaratamo para disfrutar de una de las representaciones más famosas de Bizkaia y en uno de los momentos cumbre de la interpretación la persona que hacía de Cristo se ha caído de la cruz. Afortunadamente, la caída no ha tenido mayores consecuencias y el hombre ha salido ileso.

Todo sucedió cuando los romanos alzaron la cruz con Jesús atado a la estructura. Una vez de pie, dos romanos colocaron una escalera detrás de la cruceta para colocar en lo alto varias inscripciones en latín, como manda la tradición. Desafortunadamente, el peso de la escalera provocó que la cruz venciese y se cayese hacia adelante obligando al Cristo a soltarse y saltar al vacío. A su derecha había un trozo de césped que amortiguó la caída.

Los asistentes, sorprendidos, chillaron de pánico al ver que la cruz se venía abajo. Por suerte, no pasó nada más allá del hecho anecdótico. Efectivos de la Cruz Roja estaban en el lugar y no tuvieron que intervenir. Es la primera vez que esto ocurre en los 57 años de historia de la Pasión Viviente de Arkotxa.

El resto de la interpretación se desarrolló con mucha pasión y sentimiento, como ocurre desde hace más de medio siglo en este barrio de Zaratamo, que ha recreado las últimas horas de Jesús antes de ser condenado a la cruz. Y todo ello gracias a la participación de un centenar de vecinos, volcados en caracterizar el Vía Crucis y la posterior muerte de Cristo.

La comitiva, organizada por la sociedad cultural Gaztek-Abi ha arrancado a las 11 de la mañana ante la mirada de decenas de vecinos. La cita es famosa por su realismo y crudeza y cada año atrae la mirada de miles de visitantes.

En cualquier caso, la de este año no es una Pasión Viviente cualquiera. Por primera vez en la historia, Arkotxa ha contado con dos Cristos: Mikel Arrieta y Edu Tojo. Arrieta, encargado de representar a Jesús esta edición, ha sido operado de forma reciente, lo que le ha impedido representar el Vía Crucis. Aunque sí revivió la Última Cena, la parte más teatral, es Edu Rojo, que ya representó a Jesús en 2016, quien cargó con la cruz y saltó al vacío cuando la estructura se vino abajo.