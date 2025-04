Balmaseda se rinde a la Pasión

Año 33. Los tambores retumban en Balmaseda. La ciudad ha viajado hasta el Jerusalén de hace 2000 años. Jesús está a punto de ser condenado ... a la cruz.

La villa encartada ha vuelto a revivir este Viernes Santo el martirio que sufrió Jesús durante sus últimas horas antes de ser crucificado en el monte Calvario. Este año es Fabio Orrantia quien dará vida a Cristo. «Ahora lo importante es disfrutar del momento. Llevo desde noviembre de 2023 dejándome el pelo largo», decía mientras un maquillador le 'borraba' un tatuaje del brazo en un frontón abarrotado de vecinos que ultimaban los detalles antes de salir a escena. «Es la primera vez que tenemos que tapar un tatuaje», se reía. Aunque asegura no estar muy nervioso, sí tiene «respeto» a las tres caídas. «Son 70 kilos de cruz y yo peso 69. ¡A ver quién puede con quién!».

A pocos metros de él, se encontraba la Virgen María: Ana Peña. De 63, lleva participando en la Pasión más de tres décadas. «¡A ver si llega el momento de salir! Era una ilusión que tenía desde hace mucho tiempo y reencontrarme con Cristo va a ser muy emotivo», contaba.

En la calle, cientos de fieles aguardan la llegada de Cristo en una de las citas más famosas de la Semana Santa vizcaína. La Pasión Viviente de Balmaseda, con raíces en la Edad Media, atrae a cerca de 50.000 visitantes tanto vizcaínos, como de otras partes de España e incluso del extranjero. La pasión no entiende de fronteras.

La comitiva estaba formada por 650 residentes, la mitad convertidos en improvisados 'actores'. Uno de los caracterizados era Francisco José Durana, que después de varios años sin poder participar revive la cita «con emoción». «La ultima vez que pude salir fue en 1989. Por trabajo he estado fuera de la Pasión Viviente pero en Balmaseda siempre hay hueco para uno más. Es muy bonito recordar viejos tiempos», aseguraba antes de salir a escena. También Erika Méndez reconocía sentirse muy emocionada. De origen latino, se vino a vivir a Balmaseda hace dos años, los mismos que lleva participando en la Pasión. «Los latinos tenemos incorporada la pasión de Cristo. Cuando llegué, me dijeron que lo mejor era primero verlo y después participar, pero me tiré a la piscina», cuenta. Para esta joven de 35 años le Pasión Viviente de Balmaseda es «indescriptible». «Estar dentro te llena de emoción. Vives de cerca la flagelación y todos los momentos de angustia. Es increíble», comentaba.

Desde ahí partirán hacia el Campo de las Monjas, donde tendrá lugar el juicio en el que, a petición de los fariseos, Poncio Pilato condenará al hijo de Dios, encarnado por Fabio Orrantia, un joven de 27 años, licenciado en Derecho, que ya había interpretado a Cristo en las representaciones de niños y jóvenes. Decía el alcalde de Balmaseda, Alfonso San Vicente, que la Pasión Viviente es una experiencia que queda «grabada para siempre». Y así ha sido para muchos de los visitantes.

Una vez finalizado el juicio arrancará el Vía Crucis por las calles del casco histórico de Balmaseda. Un recorrido en el que Jesús se encontrará con la Virgen María antes de ser colgado en la cruz.