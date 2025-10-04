Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado

La Policía Municipal de Santurtzi dio el alto ayer a una ambulancia de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) que circulaba junto al Parque ... Central de la localidad marinera. Los agentes exigieron al conductor los papeles y los permisos preceptivos y descubrieron que la persona que iba al volante no tenía el carné adecuado para llevar el vehículo (se requiere el C porque la masa máxima superaba los 3.500 kilogramos). La actuación se saldó con una denuncia por una infracción muy grave, lo que podría derivar en una multa de 500 euros y la pérdida de 4 puntos del carné del tipo B, que era la autorización que tenía el conductor, según ha sabido este diario de fuentes policiales.

Se da la circunstancia de que el miembro de la DYA amonestado es el responsable de la flota de la entidad benéfica, según apuntan otras fuentes. Su principal función es la gestión de los cerca de 70 vehículos que tiene esta organización, reconocida por su labor social desde 1967. El hecho de haber sido sorprendido por la Policía Municipal sin tener el carné pertinente podría acarrearle también una sanción en aplicación del código interno de la ONG, incluso podría suponer su expulsión.

Fuentes cercanas a la dirección de la entidad fundada por el doctor Usparitza, restaron importancia a los hechos y apuntaron a un posible equívoco al tener ambulancias de diferentes características. Alguna de ellas se puede conducir con el carné B, pero la inmensa mayoría son furgones de gran porte y tamaño que sobrepasan este requisito.

Hasta 70 vehículos

Según la información recabada por este diario de fuentes policiales, el responsable de flota fue sorprendido al volante de un vehículo de 4.050 kilogramos, excediendo en 550 el máximo para el que le habilitaba su permiso. Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la mañana.

La DYA cuenta con cerca de 70 vehículos para desarrollar su apreciada labor por parte de la sociedad vizcaína. Tiene ambulancias de varios tipos (también todoterreno), furgones que son centros de coordinación móvil, quads, lanchas fueraborda o vehículos de logística.