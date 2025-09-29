El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sindicatos de la Policía Municipal de Bilbao piden que se dote a los agentes de taser ante la «deriva violenta»

Sindicatos exigen a los políticos «medidas urgentes», en lugar de «palabras grandilocuentes y vacías»

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:36

Los sindicatos Erne y Esan de la Policía Municipal de Bilbao reclaman que se dote a los agentes de taser, una «herramienta efectiva y no ... letal, idónea en actuaciones de personas no colaboradoras, muy agresivas y con graves perturbaciones de la realidad». Ante «los momentos de mayor ínseguridad de los últimos años», con un homicidio, otro en grado de tentativa y numerosas peleas en las calles de Bilbao, a estas dos centrales, la dotación de esta pistola eléctrica, ya no sólo les parece « recomendable, sino necesaria».

