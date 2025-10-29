El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sigue en directo la entrega de los premios Gainditu

Sigue en directo la entrega de los premios Gainditu

E. C.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:00

Comenta

La sede de la Fundación EDE en Bilbao acoge este miércoles a las 12 del mediodía la entrega de la IV de los Premios Gainditu. Unos galardones que reconocen la labor de la entidades sociales de Bizkaia para visibilizar y poner en valor el gran trabajo del tercer sector. La iniciativa cuenta con la colaboración de Rural Kutxa, Fundación Carmen Gandarias y EL CORREO.

Los premiados son la asociación Margotu (Infancia y Juventud), el Santo Hospital del Glorioso San Juan Bautista (Personas mayores y acogida), Apnabi (Personas enfermas y con discapacidad) y Amiarte (Personas en riesgo de exclusión social.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  2. 2

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  3. 3 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  4. 4

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  5. 5

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona
  10. 10

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sigue en directo la entrega de los premios Gainditu