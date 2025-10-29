Sigue en directo la entrega de los premios Gainditu

E. C. Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:00 | Actualizado 12:22h. Comenta Compartir

La sede de la Fundación EDE en Bilbao acoge este miércoles a las 12 del mediodía la entrega de la IV de los Premios Gainditu. Unos galardones que reconocen la labor de la entidades sociales de Bizkaia para visibilizar y poner en valor el gran trabajo del tercer sector. La iniciativa cuenta con la colaboración de Rural Kutxa, Fundación Carmen Gandarias y EL CORREO.

Los premiados son la asociación Margotu (Infancia y Juventud), el Santo Hospital del Glorioso San Juan Bautista (Personas mayores y acogida), Apnabi (Personas enfermas y con discapacidad) y Amiarte (Personas en riesgo de exclusión social.

