Siete de cada diez demandantes ingresa menos de 21.000 euros

De los más de 30.600 demandantes que están inscritos en las listas de Etxebide en busca de un piso público en Bilbao, la mayoría ... son personas solas y con ingresos reducidos. La información sobre el perfil de demandantes de vivienda que el Gobierno vasco actualiza cada trimestre revela que el 68% de los ciudadanos –21.085 personas– que pretenden acceder a una VPO ingresa menos de 21.000 euros al año. De todos ellos, 14.900 tienen unos ingresos medios entre 3.000 y 15.000 euros, lo que demuestra que la capacidad de muchos bilbaínos para alquilar o comprar una vivienda en el mercado libre es prácticamente inexistente.

Entre los nuevos demandantes, las personas que demuestran tener unos ingresos bajos son las que más han crecido. En Euskadi, las solicitudes para un alquiler por parte de ciudadanos con sueldos inferiores a los 3.000 euros anuales se han disparado de 4.347 a 15.384 en el arranque del año, lo que indica un «empeoramiento de las condiciones económicas», según el Departamento de Vivienda. En Bilbao ocurre algo similar. Hace apenas un año el porcentaje de personas que necesitaban una VPO y que ganaban menos de 21.000 euros se situaba en el 57%, muy por debajo del peso que ahora tiene este rango poblacional.

Otra de las conclusiones que se extraen de las estadísticas oficiales es que siete de cada diez demandantes están empadronados en Bilbao, 7.824 personas tienen 36 años o menos y el 65% son hogares unipersonales. Que haya un número tan alto de personas que quieren vivir solas demuestra dos cosas.Primero que los modelos familiares han cambiado y segundo, que la administración pública y los promotores privados deberán construir más vivienda para satisfacer al mismo umbral de población. También existe una tercera posibilidad: la de parejas que se apuntan por separado para tener el doble de opciones.