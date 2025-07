«Siento indignación ante las imágenes de Torre Pacheco»

Está en el ecuador de su mandato. ¿Qué espera conseguir en los dos años que le quedan?

- Responder a los retos que tenemos como ... sociedad, diría, en cuatro ámbitos. Uno es la transformación digital. Otro, la transición ecológica, me preocupa el cuidado de la casa común. Un tercero que también me preocupa mucho es el tema de las democracias.

- ¿Cree que están en peligro?

- Vivimos un momento de populismo, polarización y posverdad en el que los valores democráticos, la dignidad, el respeto, la libertad... se están cuestionando y vemos cada vez más regímenes autoritarios. Nos toca formar en valores democráticos. Eso implica también pensar cómo vamos a actuar frente a la inmigración, por ejemplo. El cuarto tema que quería mencionar tiene que ver con la salud y el bienestar.

- ¿Qué se le viene a la cabeza cuando ve las imágenes de Torre Pacheco?

- Indignación. La polarización no ayuda al debate y a la integración de los inmigrantes, sin los cuales nuestra sociedad no podría vivir. Tenemos que trabajar entre todos el cómo integrar la inmigración dentro de los diferentes ámbitos de la sociedad sin caer en la violencia, porque eso no ayuda.

- ¿Cómo ve las nuevas hornadas de estudiantes? ¿Les ve preparados para afrontar estos debates?

- Confío plenamente en la juventud. Creo que tiene valores, inquietudes y deseos de trabajar por una sociedad mejor. Yo soy profesor de Filosofía del Derecho y cuando les tocas estos temas clave, entran. Tienen sensibilidades distintas, creo que también tenemos que aprender mucho de ellos.

- ¿Cuál es la situación de las universidades jesuitas en Centroamérica?

- Es delicada. En Nicaragua ya fue expropiada por el Estado y ha desaparecido. Y en El Salvador la UCA tiene retos difíciles porque todo el tema de los derechos humanos y otros que trabajan están siendo cuestionados por el Estado. Ojalá puedan mantener sus compromisos sociales.