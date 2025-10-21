Sentencia novedosa: indemnizan a dos vizcaínos por no comunicarles un cambio en la hora de su vuelo

Un juez de Bilbao ha condenado a Vueling a abonar una indemnización de 1.235 euros a dos vizcaínos al considerar que no les informó ... debidamente del cambio de la hora de su vuelo. Es una de las primeras veces que un magistrado no ha considerado suficiente que la compañía comunicara únicamente el cambio en el estado del viaje a la agencia que había vendido el billete a los perjudicados.

Los hechos, que ha dado a conocer este martes la asociación de consumidores vasca EKA/ACUV, se remontan a enero del año pasado. Dos viajeros sufrieron una primera anulación en su vuelo Bilbao-Santiago de Compostela. Pasaron 7 horas en Loiu esperando una salida a su situación. Para mayor escarnio, la aerolínea adelantó la hora de su vuelo de regreso por lo que no pudieron abordarlo. En este caso no fueron informados y se vieron obligados a contratar un coche de alquiler.

Vueling trató de eximirse alegando que había informado con antelación suficiente sobre los cambios de horario a través del correo electrónico. Sin embargo, la sentencia fue clara: «No basta con enviar la notificación a un intermediario (como la agencia de reservas online). La compañía aérea debe garantizar que la comunicación llegue efectivamente a las personas pasajeras, salvo autorización expresa en contrario».

Además, el juez ha considerado que «el adelanto sustancial de un vuelo puede considerarse, a efectos legales, una cancelación, generando el mismo derecho a indemnización».

El tribunal concluyó que Vueling no acreditó haber informado correctamente a las pasajeras, ni prestó la asistencia debida. La indemnización incluyó 1.000 euros en concepto de compensación más el pago de una serie de gastos que se vieron obligados a soportar.