¿Es menos segura una vivienda protegida hecha de madera en caso de incendio?

La respuesta más rápida y compartida por gran parte de la ciudadanía sería «sí». La madera arde. No es ningún secreto. Y, por tanto, podría ... ser más peligrosa en caso de que se produjera un incendio en el edificio. Así ha ocurrido en varios sucesos, como el vivido el pasado mes de enero en Basauri, donde una persona falleció tras arrojarse al vacío con la intención de huir de las llamas que se habían desatado en un edificio con estructura de madera.

Sin embargo, el Gobierno vasco lamenta la existencia de «mitos» relacionados con la peligrosidad de las casas hechas de madera. Pablo García Astrain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura, asegura que la madera industrializada, la que se elabora en fábrica para su posterior colocación sobre una estructura, «tiene una respuesta al fuego incluso mejor que el hormigón». «La peligrosidad tiene que ver con los tiempos de evacuación y combustión, cuestiones que están muy controladas en los edificios de VPO», afirma. El experto asegura que las viviendas hechas con madera contralaminada posteriormente «se revisten», lo que también ayuda a contener las llamas. «El fuego es más peligroso en edificios antiguos, pero no en estas», concluye el responsable autonómico.

Normativas exigentes

Su opinión es parcialmente compartida por el gremio de arquitectos. Pablo Nistal, presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, afirma que es «más fácil» que se propaguen las llamas, pero también confirma que las normativas contra incendios, aplicadas en los nuevos edificios, previenen que ocurran desastres. «Las leyes de prevención y extinción de incendios son muy exigentes y las promociones del Gobierno vasco las pasan», concluye el especialista.