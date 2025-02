«Salvamos muchas especies animales gracias a sus cacas»

El primogénito del escritor Miguel Delibes concitó ayer la atención en el II Congreso Puerto Sostenible, organizado por la Autoridad Portuaria en el Palacio Euskalduna. Director durante ocho años de la Estación Biológica de Doñana, defiende la caza «respetuosa», aunque ya no practica.

- Adoramos ... la naturaleza, pero la estamos perdiendo.

- Y muy deprisa. En parte sin darnos cuenta y en parte porque nos parece necesario para mejorar económicamente.

- ¿Qué podemos hacer para no perderla del todo?

- Valorarla más, darnos cuenta de que nos hace falta y que no podemos vivir sin ella.

- ¿Qué hacemos con los negacionistas?

- Me parece un problema tan grave que casi me he rendido ante ello. Desde luego, seguir trabajando con todas las energías para convencerles de la irracionalidad de sus planteamientos.

- ¿Es pesimista sobre el futuro?

- Reivindico una frase de Gramsci, que apoyaba el optimismo de la voluntad contra el pesimismo de la inteligencia.

- Olas extremas de calor, plagas, epidemias, ¿qué es lo que más le aterroriza del cambio climático?

- Viviendo en Sevilla y trabajando en Doñana... Por aquello de que los terrores personales son muy locales, uno piensa en las plagas, en la fiebre del Nilo, en los mosquitos sevillanos...

- ¿Cuánto le deben los linces ibéricos?

- ¿Perdón?

- Los ha salvado de la extinción.

- Bueno, mi misión principal fue advertir con muchos argumentos científicos de que los linces iban a desaparecer. Tengo el orgullo de que, si no hubiéramos levantado la liebre, no la habrían podido cazar.

- Tras el lince, se dedicó a la investigación de las nutrias y sus excrementos. ¿Corren peligro también las nutrias?

- No, representan un modelo inverso. Fueron muy escasas en toda Europa Occidental pero ahora se han vuelto muy abundantes. A la nutria le ha ido muy bien porque, como en Euskadi, ha disminuido la contaminación en numerosos ríos. Al haber más peces disponen de más comida.

- ¿Por qué investiga sus cacas?

- Sin la tecnología de hoy, a las nutrias había que seguirlas antes por sus rastros. Gracias a sus cacas hemos salvado muchas especies animales. Sabemos dónde hay y dónde no y qué comen. Valverde, fundador de la Reserva de Doñana, decía que éramos coprófilos porque nos gustaban mucho las cacas de las nutrias, los linces y muchos mamíferos.

- ¿Los excrementos lo dicen todo?

- Hombre, todo no, pero mucho. Las cacas nos permiten sabe cuántos machos y hembras hay de cada especie y establecer relaciones de parentesco.

- ¿Qué hacemos con los lobos, que tanto atemorizan a los ganaderos vizcaínos?

- Pues pensar que tenemos que conservarlos, que no pueden desaparecer y que debemos buscar fórmulas compatibles para vivir con ellos.

- En su paso por Asturias también echó una mano a la conservación del oso.

- Bueno, intenté echarla. Gracias al análisis genético de sus cacas, hoy sabemos que hay muchos más de los que había. De ciento y pico hemos pasado a más de quinientos ejemplares.

- ¿Le preocupa que manadas de jabalíes se paseen tranquilamente por muchas ciudades?

- Claro que me preocupa.

- ¿Nos pueden llegar a atacar?

- Puntualmente sí. No nos van a atacar para echarnos de la ciudad ni se van a organizar como un ejército, pero los jabalíes se acostumbran a comer restos de comida en las playas. Empiezan a hacerlo incluso pegados a la gente. De vez en cuando, un niño le acerca un trozo de bocadillo al jabalí, el pequeño se asusta, retira la mano y el jabalí reacciona tirándose a coger el bocadillo e hiriendo al menor. Ha pasado en Andalucía, donde permiten matar a todos los jabalíes que entren a las playas. Hay muchos jabalíes que entran en las ciudades porque hay pocos lobos.

- Nieto de campesinos, yo de niño solía pisar hormigas en el campo del asco que me daban.

-¿Hormigas? Con lo limpitas que son. Acabo de escribir 'Gracias a la vida', donde abordo la muy mala fama de los microbios.

- No descubre nada nuevo.

- Porque unos pocos cientos de especies nos perjudiquen, incluso a veces pueden llegar a matarnos, los millones de microbios restantes sostienen nuestra vida. Los microbios nos hacen falta para todo, para comer, pensar, limpiar la piel...

- ¿Todos nos necesitamos?

- Hay especies feas, desagradables y poco atractivas. Pero de las malas hierbas se sacó el Sintrom y otros anticoagulantes. Piense también en las lombrices.

- Me echan para atrás.

- Te debían dar más asco que las hormigas. Ayudan a crear suelo fértil. Todos los trozos de tierra que pisamos han pasado alguna vez por el estómago de una humilde lombriz.

- ¿Por qué defiende que no se tengan colonias de gatos sueltas en las ciudades?

- Son un enemigo de la biodiversidad. Se comen muchísimos pájaros, lagartos y lagartijas y, además, propagan enfermedades.

- ¿Existe la caza respetuosa?

- Por supuesto. El problema es cuando la caza deriva en una industria y en un negocio que no es neutra para la naturaleza.

- ¿Por eso abandonó la caza?

- No, yo la abandoné porque me divertía más ver en el campo lo que pasaba que cazar. Un día, me tumbé en el suelo a buscar un nido de mochuelo en una cueva de zorro. Pasaron las perdices y no me enteré. Mi padre me echó gran una bronca. Me dijo 'un cazador tiene que estar atento a la caza'.