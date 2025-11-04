El sabor de un barrio Entrega de los premios de la XV edición del concurso de pintxos de Deusto, organizado por la asociación Deusto Bizirik

Tomás Ondarra Martes, 4 de noviembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

En el Bilbao de toda la vida, sobre las barras de los bares, se alineaban pequeños aperitivos ensartados en un palillo, a los que todos los bilbaínos llamaban «banderillas». Con el paso de los años, y sin que nadie sepa muy bien por qué, aquellas banderillas pasaron a conocerse como pintxos. La Asociación Deusto Bizirik, que agrupa a comercios, empresas de servicios y establecimientos hosteleros del barrio, entregó en su sede los premios a los ganadores de la XV edición del concurso de pintxos, celebrado entre el 25 de septiembre y el 12 de octubre. El acto comenzó con las palabras de su presidenta, Julia Diéguez, quien dio paso a la entrega de los galardones.

El primer premio fue para el bar El Paraíso (Rafael Ybarra, 14), representado por Angélica Karin Mantilla, que presentó una Pintxuleta elaborada al momento y acompañada de un delicioso alioli y patatas fritas. En segunda posición quedó la Pulpería Naroa (Julio Urquijo, 8), de Raúl López, con un rollito de primavera con lámina de surimi relleno de mucílago de bogavante y pulpo, sobre una base de zamburiña con emulsión de piquillo, finas tiras de cebolla encurtida y mayonesa de chipotle. El tercer puesto fue para El Rincón de Arantza (Blas de Otero, 59), representado por Ander Muriel, con su propuesta Cóctel de la huerta de Deusto.

En la entrega de premios se encontraban los concejales bilbaínos Gonzalo Olabarria, Yolanda Díez, Paula Garagalza y Xabier Jiménez; los junteros Goyo Zurro y Ana Berta Campo; Javier Garcinuño, director de Bilbao Ekintza; José Manuel Garay, gerente de Negocio Bizkaia del IMQ; Óscar Rabanal, gestor de Coca-Cola; Iker Urkidi, gerente de BilbaoHistoriko; Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro; Carmen Miral, presidenta de Mujer Siglo XXI; Martín Carballo, presidente de los comerciantes de Santutxu; Vicky Portugal, María Cereceda, Urtzi Ostoloaza, Inma Navarro, Cristina Maruri, Javier Irastorza, Joel Gallego, Pol Caputi, Maribel Velilla, Cheche Marina, Lucía Lucas, Julio Aristín, Jaime Aguilar, Olimpia Argüello, Mirian Angulo, Jujo Ortiz, Idoia Odriozola, Marta Fernanz, Inés Nebreda y Omar Lachgar.

También acudieron Rocío Redondo, Juan Antonio Alonso, Kasia Kepinska, Aitor Bilbao, Etzosi Urtiaga, Belén Zurbano, Miren Unibaso, Iñaki González, Esther Oña, Silvia Vallejo, Iñaki Martínez, Pilar Merino, Ana Isabel Baikaikoa, Ricardo Girón, María Martínez, Jorge Imaz, Janire Elorriaga, Endika y Olatz Navajas, Mikel Segurola, Rosalía Miracoli, Yolanda Aberasturi, Alberto González y Josu Arruti.

