Ricardo Barkala deja la presidencia del Puerto de Bilbao tras siete años para dar paso a «una nueva tripulación»

Termina una era en el Puerto de Bilbao. Tras casi siete años al frente de la Autoridad Portuaria, su presidente, Ricardo Barkala, ha anunciado este ... martes que deja el cargo. Según ha explicado, se trata de una «decisión personal» que ya ha comunicado al lehendakari, Imanol Pradales. Barkala busca con este paso atrás dejar hueco a una «nueva tripulación» que se haga cargo de los retos que afronta el país en un mundo cada vez más convulso.

Será ahora el Gobierno vasco el que deba designar a la persona que le sustituirá en el puesto, y cuyo nombre deberá ser ratificado por el Ejecutivo central. Los cambios se harán efectivos previsiblemente el próximo mes de junio.

Barkala (Portugalete, 1955) ha explicado en rueda de prensa que «hace unas semanas» le trasladó al lehendakari, «tanto por escrito como verbalmente», su deseo de abandonar la presidencia del Puerto. Ha asegurado que se encuentra «muy bien física y mentalmente», pero ha justificado su decisión en que «en lo público, más que en lo privado, es importante marcharse a tiempo». «Después de esta trayectoria hay que hacer una lectura de la situación y decidir cuándo uno debe dejarlo», ha expresado.

El político jeltzale ha puesto encima de la mesa «dos circunstancias» que le han llevado a dar este paso. La primera, que el Gobierno de Pradales está cogiendo «velocidad de crucero» y, «como todo responsable tiene la obligación de poner las luces largas y diseñar un proyecto de país para 8 ó 12 años, lo que sea». «Lo está haciendo y esos objetivos dan lugar a un nuevo escenario», ha matizado. Barkala también ha querido subrayar la existencia de un mundo «cada vez más convulso». «Está cambiando y dotarse de una nueva tripulación que inicie todo este proceso de cambios de la mano del lehendakari es importante», ha señalado.

Ha reconocido Barkala que dejar el Puerto le «da pena», pero tiene claro que «es lo que debo hacer». «Así se lo he transmitido al lehendakari Pradales para que el cambio, la transición, se haga de una forma ordenada«. «Como Dios manda», ha dicho. Barkala ha apuntado que se va con un «sentimiento agridulce». «Estoy super agusto aquí, pero lo he pensado mucho y es lo adecuado para el Puerto, para el país e incluso para mí mismo», ha dicho ante la sorpresa de algunos de sus colaboradores que desconocían su decisión.

El nuevo escenario que se abre a partir de ahora terminará previsiblemente en tres meses. «Para junio tomará posesión el nuevo presidente», ha anunciado Barkala. «Yo en la designación no entraré para nada», ha subrayado. «Será un tripulante más del barco de Pradales y él elige a sus compañeros». El responsable de la Autoridad Portuaria, eso sí, se ha mostrado «disponible para acompañar al nuevo presidente en el ámbito portuario porque es un ecosistema complejo y diferente».

«Estoy a disposición, si más adelante me necesita para algo», se ha ofrecido Barkala a Pradales. «Gracias a Dios me encuentro muy bien, estoy con ganas, pero he tenido una reflexión conmigo mismo, una lectura de cómo va el mundo, los sistemas portuarios, cómo está cambiando la gestión, la importancia del Puerto en el desarrollo del país... Es cierto que podría seguir un año más, dos y tres, pero el gabinete de Pradales comienza una nueva singladura y es importante que se dote de la tripulación adecuada y que tenga objetivos y retos a medio-largo plazo», ha sentenciado.

«Los retos han cambiado mucho»

Ricardo Barkala ha reconodido que «los retos han cambiado mucho». Nada que ver con hace 30 años. Inteligencia Artificial, movimientos de las navieras, digitalización, etc, que tendrán consecuencias importantes. «Soy el mejor presidente que ha pasado», ha bromeado antes de hacer una valoración de sus siete años de mandato. «Como todas las organizaciones vivas tienes altibajos», ha asumido. Se ha enfrentado a la crisis del covid, que coincidió con una «desgracia personal», del fallecimiento de su mujer, y al Brexit- el principal mercado de Bizkaia vía marítima es el británico-. «Y no se ha notado en el día a día», ha apuntado. A eso se sumó también la huelga de estibadores. «Ahora estamos en un momento bonito con todo lo que ocurre en el mundo. Al siguiente presidente le pasarán cosas buenas y malas, pero va a tener retos y noticias bonitas en el corto plazo», ha vaticinado.

El todavía presidente del Puerto de Bilbao ha echado la vista atrás. «He sido muy feliz aquí, he retornado a mis orígenes, aquí fue donde cogí la primera vez un barco para irme a Estados Unidos y estuve once años navegando. Ha sido una época muy bonita, aunque es cierto que en mi trayectoria pública y privada he intentado y lo he conseguido ser feliz en todos los sitios en los que he estado», ha terminado.

Capitán de la Marina Mercante de profesión, Barkala ha tenido diversos cargos públicos. Concejal del Ayuntamiento de Bilbao entre 2003 y 2012 y después, viceconsejero de Empleo y Trabajo del Gobierno vasco (2012-2015). Hasta 2018 fue primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.