Directo Retrasos generalizados en el metro por una avería en San Ignacio

Retrasos generalizados en el metro por una avería en San Ignacio

Un problema en la aguja de esa estación afecta a las dos líneas del suburbano

H. Rodríguez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:09

El metro de Bilbao sufre retrasos generalizados este viernes desde primeras horas de la mañana, según han confirmado fuentes de la operadora de transportes. Los retrasos se deben a un problema técnico que afecta a las dos líneas del suburbano, tanto en dirección Plentzia como Kabiezes.

Las mismas fuentes detallan que la avería se ha producido «en la aguja de San Ignacio por lo que la circulación en ese punto es más lenta de lo habitual y los retrasos son generalizados». Operarios de Metro Bilbao y personal técnico han logrado solventar el problema poco después de las ocho de la mañana por lo que los responsables del suburbano esperan que las demoras disminuyan poco a poco.

