Más de un kilómetro de retenciones en el Txorierri por un accidente sentido Galdakao Un turismo se ha salido de la calzada a la altura de Erandio, pero no se ha producido heridos

La intensa lluvia ha complicado la mañana de este jueves en el Corredor del Txorierri. Un accidente está provocando retenciones y en estos momentos hay dos carriles cortados, a la altura de Erandio, sentido Galdakao.

Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, la caravana alcanza un kilómetro y está afectando también a los vehículos que llegan desde el puente de Rontegi y a los que proceden de La Avanzada sentido Bilbao.

El accidente no ha dejado heridos, pero la Ertzaintza ha tenido que regular el tráfico. A las 6.25 horas de esta mañana un turismo se ha salido de la calzada y ha quedado cruzado en el carril izquierdo sentido Erletxes, obstaculizando el tráfico en dicha dirección. Por este motivo, la Policía autonómica ha tenido que cortar los tres carriles. En estos momentos, dos de ellos permanecen ya abiertos al tráfico. El tercero se abrirá una vez se retire el vehículo de la calzada.

Tal y como se preveía, ha llovido de forma intensa durante toda la noche -el aviso amarillo por precipitaciones intensas y tormentas está activado hasta las 12.00 horas de este jueves-. Las condiciones climatológicas han dificultado la circulación y desde el Departamento de Seguridad se pide precaución en las carreteras.

Asimismo, se ha producido otro accidiente en la Bi-631 a la altura de Zamudio, sentido Bermeo. En estos momentos, la carretera también está cortada y se están produciendo retenciones.

