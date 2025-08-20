El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Fallece una menor en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze

Aviso amarillo por tormentas para hoy y mañana en Bizkaia

Se esperan precipitaciones intensas, sobre todo en el litoral

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:16

Quienes salgan a la calle para disfrutar de la Aste Nagusia, que no se dejen el paraguas en casa. El Departamento de Seguridad ha anunciado que se activará el aviso amarillo en Bizkaia por precipitaciones intensas desde las 3 de esta tarde hasta las 12.00 horas de este jueves.

Según han informado fuentes del Gobierno vasco, Euskalmet prevé chubasos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes. Se pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en varios puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral. Asimismo, la lluvia puede venir acompañada de fuertes rachas de viento, de entra 60 y 70 kilómetros por hora.

Ya se preveía que la semana podría ser inestable en cuanto a la situación meteorológica se refiere. La llegada de una vaguada atlántica ha provocado un vuelco del tiempo y el regreso de la lluvia a la provincia. La previsión tanto de Aemet como de Euskalmet es que esta tendencia continúe, al menos, hasta el viernes.

El norte peninsular sigue este miércoles y jueves bajo la influencia de esta masa de aire atlántico más fresco: se prevén precipitaciones y los termómetros no rebasarán los 23 grados. El viernes, en cambio, se espera que este frente dé sus últimos coletazos y a medida que avance la jornada el tiempo vaya mejorando.

De cara al fin de semana, se prevé que el sol vuelva a hacer acto de presencia. En el caso de Bilbao, para el último arreón festivo de Aste Nagusia, subirán las máixmas y predominarán los cielos despejados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  3. 3 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  4. 4

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  5. 5 Muere atropellado un ciclista vizcaíno de 63 años en Llanes
  6. 6 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  7. 7 Fallece una menor en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  8. 8

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  9. 9 ¿Cuándo va a dejar de llover en Aste Nagusia? El aviso de la Aemet para esta semana
  10. 10 Una influencer bilbaína explica cómo le intentaron robar el móvil en Aste Nagusia: «Os lo cuento para que tengáis cuidado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aviso amarillo por tormentas para hoy y mañana en Bizkaia

Aviso amarillo por tormentas para hoy y mañana en Bizkaia