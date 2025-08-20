Aviso amarillo por tormentas para hoy y mañana en Bizkaia Se esperan precipitaciones intensas, sobre todo en el litoral

Silvia Osorio Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:16 | Actualizado 10:31h. Comenta Compartir

Quienes salgan a la calle para disfrutar de la Aste Nagusia, que no se dejen el paraguas en casa. El Departamento de Seguridad ha anunciado que se activará el aviso amarillo en Bizkaia por precipitaciones intensas desde las 3 de esta tarde hasta las 12.00 horas de este jueves.

Según han informado fuentes del Gobierno vasco, Euskalmet prevé chubasos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes. Se pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en varios puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral. Asimismo, la lluvia puede venir acompañada de fuertes rachas de viento, de entra 60 y 70 kilómetros por hora.

Ya se preveía que la semana podría ser inestable en cuanto a la situación meteorológica se refiere. La llegada de una vaguada atlántica ha provocado un vuelco del tiempo y el regreso de la lluvia a la provincia. La previsión tanto de Aemet como de Euskalmet es que esta tendencia continúe, al menos, hasta el viernes.

🟡 #AbisuHoria #euria #ekaitza



📆 Miércoles, 20 de agosto

🟡 ⛈ 15-24 h Probabilidad de chubascos intensos en la vertiente cantábrica.



📆 Jueves, 21 de agosto

🟡 ⛈ 00-12 h Probabilidad de chubascos intensos en la vertiente cantábrica. pic.twitter.com/bUyViR0KFw — Euskalmet (@Euskalmet) August 20, 2025

El norte peninsular sigue este miércoles y jueves bajo la influencia de esta masa de aire atlántico más fresco: se prevén precipitaciones y los termómetros no rebasarán los 23 grados. El viernes, en cambio, se espera que este frente dé sus últimos coletazos y a medida que avance la jornada el tiempo vaya mejorando.

De cara al fin de semana, se prevé que el sol vuelva a hacer acto de presencia. En el caso de Bilbao, para el último arreón festivo de Aste Nagusia, subirán las máixmas y predominarán los cielos despejados.