El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Dos heridos tras un choque entre tres vehículos en Rontegi, en sentido Barakaldo

Las dos personas han sido evacuadas al hospital de Cruces

L. G.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

Una colisión múltiple ha dificultado el tráfico a primera hora de esta mañana de lunes en las carreteras vizcaínas. En concreto, tres vehículos han chocado sobre las 7.30 horas en las inmediaciones del Puente de Rontegi, en la Bi-30, lo que ha generado retenciones en la zona. El incidente ha obligado a cortar el carril derecho en sentido Barkaldo -ya ha sido abierto-, según informa el Departamento de Seguridad.

Dos grúas se han trasladado en el punto del accidente para retirar los vehículos y limpiar la carretera. Ya se puede circular con normalidad. Ahora bien, con las retenciones habituales. Dos personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital de Cruces.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  2. 2

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  5. 5

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  6. 6

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  7. 7 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  8. 8 «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  9. 9

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  10. 10 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos heridos tras un choque entre tres vehículos en Rontegi, en sentido Barakaldo

Dos heridos tras un choque entre tres vehículos en Rontegi, en sentido Barakaldo