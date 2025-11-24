Dos heridos tras un choque entre tres vehículos en Rontegi, en sentido Barakaldo Las dos personas han sido evacuadas al hospital de Cruces

Una colisión múltiple ha dificultado el tráfico a primera hora de esta mañana de lunes en las carreteras vizcaínas. En concreto, tres vehículos han chocado sobre las 7.30 horas en las inmediaciones del Puente de Rontegi, en la Bi-30, lo que ha generado retenciones en la zona. El incidente ha obligado a cortar el carril derecho en sentido Barkaldo -ya ha sido abierto-, según informa el Departamento de Seguridad.

Dos grúas se han trasladado en el punto del accidente para retirar los vehículos y limpiar la carretera. Ya se puede circular con normalidad. Ahora bien, con las retenciones habituales. Dos personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital de Cruces.

