Retenciones en el corredor del Txorierri tras un accidente entre dos vehículos
Uno de los carriles de la N-637, a la altura de Sondika, permanece cerrado al tráfico
Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:16
Un accidente entre varios vehículos en la N-637 pasadas las 18.00 horas provoca retenciones en el corredor del Txorierri, a la altura de Sondika, en sentido Barakaldo. Según han confirmado fuentes de la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco, uno de los carriles permanece cerrado a la circulación. Así, las mismas fuentes informan de que a estas horas de la tarde también hay retenciones en La Avanazada en sentido Getxo.
🟠#Autopilaketak 🚗💥🚗#Istripua-gatik #N637/#Bi30 Km 16 #Sondika-n Barakaldoko norantzan.— Trafiko (@trafikoaEJGV) November 27, 2025
🟠Retenciones por 🚗💥🚗accidente en #N637/#Bi30 Pk 16 #Sondika sentido Barakaldo.
☎️011
(Iturria: #BFA/ #DFB)#Trafikoa pic.twitter.com/876t4Trvif
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .