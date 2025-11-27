El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retenciones en el corredor del Txorierri tras un accidente entre dos vehículos

Uno de los carriles de la N-637, a la altura de Sondika, permanece cerrado al tráfico

Marina León

Marina León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

Un accidente entre varios vehículos en la N-637 pasadas las 18.00 horas provoca retenciones en el corredor del Txorierri, a la altura de Sondika, en sentido Barakaldo. Según han confirmado fuentes de la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco, uno de los carriles permanece cerrado a la circulación. Así, las mismas fuentes informan de que a estas horas de la tarde también hay retenciones en La Avanazada en sentido Getxo.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

