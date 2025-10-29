Retenciones en hora punta en el Alto de Enekuri tras una colisión múltiple en sentido Bilbao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:21 | Actualizado 09:50h.

Tráfico complicado en plena hora punta en el acceso a Bilbao por Deusto. Una colisión entre varios vehículos pasadas las 8.30 de esta mañana en la Bi11 en Enekuri, en sentido Bilbao, ha generando retenciones en la zona. El carril derecho ha tenido que ser cortado y la caravana ha superado el kilómetro y medio. El tráfico vuelve poco a poco a la normalidad.

