El hombre ha sido trasladado a un centro hospitalario para su evaluación médica.

Ertzaintza

Rescatan en helicoptero a un hombre de 60 años en el Gorbea

El propio senderista ha dado aviso a los servicios de emergencia tras sentirse indispuesto en el paso de Atxuri

Johana Gil

Johana Gil

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:14

Comenta

Un hombre de 60 años ha tenido que ser rescatado este mediodía en una zona de difícil acceso del Parque Natural de Gorbea tras sufrir ... una indisposición mientras realizaba una ruta por el paso de Atxuri. El aviso se ha recibido a las 12:51 horas a través del teléfono de Emergencias 112, cuando el propio afectado, que se encontraba solo, alertó de que no podía continuar la marcha.

