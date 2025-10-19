Rescatan en helicoptero a un hombre de 60 años en el Gorbea

Un hombre de 60 años ha tenido que ser rescatado este mediodía en una zona de difícil acceso del Parque Natural de Gorbea tras sufrir ... una indisposición mientras realizaba una ruta por el paso de Atxuri. El aviso se ha recibido a las 12:51 horas a través del teléfono de Emergencias 112, cuando el propio afectado, que se encontraba solo, alertó de que no podía continuar la marcha.

Antes de la llegada de los servicios de emergencia, algunos senderistas que se encontraban en la zona lograron asistirle de forma inicial, aunque el hombre necesitaba atención sanitaria. El técnico de guardia de Atención de Emergencias coordinó el operativo de rescate, movilizando a efectivos de bomberos, recursos sanitarios y agentes de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de montaña de la Ertzaintza.

Dada la ubicación y las condiciones del terreno, un helicóptero de la Ertzaintza fue necesario para realizar la evacuación aérea. Finalmente, el equipo logró rescatar al afectado y trasladarlo a un centro hospitalario para su evaluación médica.