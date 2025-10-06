Los requisitos para obtener una VTC en Bizkaia

Para obtener una licencia VTC en Bizkaia hay que cumplir varios requisitos. 520 peticiones han sido rechazadas este año por no cumplirlos. La tramitación tiene ... un coste: menos de 25 euros. Pero hay que renovar la tasa cada dos años por 19,91 euros. Además, hay que darse de alta en autónomos o como empresa, no tener deudas o sanciones y un domicilio en Bizkaia.

La formación Sin examen, sólo con el permiso del tipo B

Así como los taxistas de Bilbao, por ejemplo, pasan un examen convocado por el Ayuntamiento, en el caso de la VTC en Bizkaia no hay ningún tipo de prueba. Cualquier conductor con dos años de experiencia y el carné normal (tipo B) puede hacer un servicio de este tipo.

El coche De cero emisiones y con menos de 10 años

El requisito más difícil de cumplir es la necesidad de utilizar un vehículo ecológico. Sólo te dan la VTC si el automóvil asociado es eléctrico (BEV), de célula de combustible (FCEV) o de hidrógeno (HICEV). Además, tiene que tener un máximo de 10 años. Es obligatorio el seguro y contar con menos de 9 plazas.