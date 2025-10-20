La reacción de un argentino al probar este típico dulce de Bilbao: «¿Cómo hacen para comer esto?» Un influencer degusta por primera vez una Carolina

Una cosa imprescindible cuando uno viaja es probar la gastronomía del lugar. Y es que no solo hay que ver lugares, sino degustar los diferentes platos. Eso mismo ha hecho Romancito, un influencer argentino que ha comido por primera vez una Carolina, el típico dulce bilbaíno.

Antes de hincarle el diente, describe cómo es este dulce. Una base de galleta, con merengue... «Tienes que pegarle un mordisco», le indican, a lo que este joven no se atreve ante el tamaño de la carolina. «¿Cómo hago eso? ¡No puedo, boluda!». Finalmente, la prueba por la parte superior. «Qué rico».

Sin embargo, este influencer afirma que «es imposible de comer». «¿Cómo hacen los bilbaínos para comer esto?», se pregunta, observando el tamaño del dulce. «Igual hay una técnica que no conozco». Finalmente, Romancito le da su nota, un 8 sobre 10, aunque por el sabor le da la máxima puntuación.

Hace unos meses, este influencer también cató goxua. «Voy a probar el dulce más típico de Vitoria que se llama goxua, que creo que significa en español algo como 'delicioso' o 'dulce'. Lo compré en una pastelería que se llama Goya, que es muy famosa», arranca en su vídeo de TikTok. «Si no me equivoco se debería parecer un poco a la crema catalana. Está muy rico, le pongo un nueve de diez porque está muy muy rico, pero es algo que he encontrado en otros postres de manera similar, pero bueno, está riquísimo», resume.

