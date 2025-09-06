El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Radar de Saltacaballo en Cantabria. Luis Ángel Gómez

El radar de tramo de Saltacaballo ya ha empezado a multar

Los conductores que sobrepasen los 100 kilómetros por hora de media en el segmento indicado pueden enfrentar sanciones de entre 100 y 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carnet de conducir

Alba Peláez

Alba Peláez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:21

El periodo de gracia del radar de tramo de Saltacaballo en la A-8 ha llegado a su fin. Desde este sábado, el cinemómetro ha empezado a multar a los conductores que rebasen el límite de 100 kilómetros por hora en los 6,5 kilómetros que analiza el aparato. Aunque la velocidad a la que circulan los vehículos entre la cuesta de Ontón y la salida de Castro Urdiales lleva midiéndose desde el 6 de agosto, no ha sido hasta este sábado cuando las infracciones comenzarán a tener una consecuencia económica.

Hasta ahora, la Dirección General de Tráfico enviaba una carta informativa a los conductores que habían sobrepasado el límite de 100 por hora en el tramo indicado. Sin embargo, esto ya se ha acabado y ahora, en el caso de ser cazado por el radar, se deberán abonar multas que van desde los 100 hasta los 600 euros y pueden suponer la pérdida de hasta 6 puntos del carnet, en función de la gravedad de la infracción sobre el exceso de velocidad, según regula la ley de tráfico.

La vía paso en agosto de tener un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora a 100. Una medida que ya ha tenido un efecto positivo en una carretera por la que circulan cada día en torno a 60.000 vehículos. «La gente está respondiendo y el tráfico no está nada ralentizado, al revés, es muy homogéneo», señalan en la DGT. La razón para elevar el límite máximo en este segmento de la A-8 donde la mayoría de accidentes «son de chapa», es principalmente «evitar los frenazos» al llegar al radar, que antes no era de tramo.

GOLFO DE VIZCAYA

Castro-

Urdiales

Zona del radar de tramo

Mioño

A-8

100

Ontón

100

Santullán

Hacia Bizkaia

Baltezana

CANTABRIA

FUNCIONAMIENTO DEL RADAR DE TRAMO

Al inicio del tramo controlado, una cámara captará la entrada del vehículo (matrícula y hora).

1

A la salida, una segunda cámara vuelve a registar la matrícula y la hora de paso.

2

Tramo de 6,5 km

Un sistema informático cruza los datos de ambas cámaras y calcula el tiempo que ha tardado el vehículo en recorren el tramo.

3

4

Calcula la velocidad media empleada en el tramo.

Si es inferior al tiempo que permitiría la velocidad máxima establecida, 100 km, se genera una multa.

Cámara

Infrarrojos para funcionar de día, de noche, con lluvia o niebla.

GRÁFICO: ISABEL TOLEDO

Playa de

Brazomar

GOLFO DE VIZCAYA

N-634

Castro-

Urdiales

Playa de Dícido

Zona del radar de tramo

Mioño

A-8

Lusa

100

Ontón

100

Santullán

Hacia Bizkaia

Baltezana

CANTABRIA

FUNCIONAMIENTO DEL RADAR DE TRAMO

Al inicio del tramo controlado, una cámara captará la entrada del vehículo (matrícula y hora).

1

A la salida, una segunda cámara vuelve a registar la matrícula y la hora de paso.

2

Tramo de 6,5 km

Un sistema informático cruza los datos de ambas cámaras y calcula el tiempo que ha tardado el vehículo en recorren el tramo.

3

4

Calcula la velocidad media empleada en el tramo.

Si es inferior al tiempo que permitiría la velocidad máxima establecida, 100 km, se genera una multa.

Cámara

Infrarrojos para funcionar de día, de noche, con lluvia o niebla.

GRÁFICO: ISABEL TOLEDO

Entre el viaducto de Ontón y Castro-Urdiales

Playa de

Brazomar

GOLFO DE VIZCAYA

N-634

Castro-

Urdiales

Playa de Dícido

Zona del radar de tramo

Mioño

A-8

Lusa

100

Ontón

100

Santullán

Cobarón

Baltezana

CANTABRIA

BIZKAIA

FUNCIONAMIENTO DEL RADAR DE TRAMO

Al inicio del tramo

controlado, una

cámara captará la

entrada del vehículo (matrícula y hora).

A la salida, una segunda cámara vuelve a registar la matrícula y la hora de paso.

1

2

60

Tramo de 6,5 km

Un sistema informático cruza los datos de ambas cámaras y calcula el tiempo que ha tardado el vehículo en recorren el tramo.

3

Cámara

Infrarrojos para funcionar de día, de noche, con lluvia o niebla.

4

Calcula la velocidad media empleada en el tramo.

Si es inferior al tiempo que permitiría la velocidad máxima establecida, 100 km, se genera una multa.

GRÁFICO: ISABEL TOLEDO

En cuanto al funcionamiento del radar de tramo, este cuenta cuatro tótems o estaciones instaladas en la autovía. Son dos parejas de testigos que registran el paso de los automóviles para cada uno de los sentidos. Cuando un turismo llega al primer punto, el aparato lee la matrícula y pone en marcha un contador de tiempo. Cuando el coche llega a la estación ubicada a seis kilómetros y medio de distancia, el otro testigo cierra el circuito, identifica la matrícula y, en función del tiempo invertido, calcula la velocidad media.No basta con frenar a su paso, sino que se mide la velocidad mantenida de continuo en esos seis kilómetros que separan la cuesta de Ontón con el acceso a Castro Urdiales. Se desconoce qué margen de error tiene (suele rondar entre un 5 y un 7%, favorable siempre al infractor), pero la idea es multar a aquellos que circulen a más de 100 kilómetros de media.

En Bizkaia, sólo existe un radar de tramo situado en el alto de Trabakua —la principal vía de comunicación de Ondarroa, Lekeitio y Markina con el Duranguesado—, en la BI-633. Entre enero de 2023 y agosto de este año, el cinemómetro multó a 11.671 conductores que rebasaron el límite medio de velocidad, fijado en este caso en 60 kilómetros por hora, según datos oficiales del departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  3. 3

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  4. 4 Bizkaia vive un fin de semana loco: de 36 grados y riesgo de incendios a sacar el paraguas en unas horas
  5. 5

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  6. 6

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  7. 7 La periodista que comió con Mazón el día de la Dana rompe su silencio: «Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia»
  8. 8

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  9. 9 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  10. 10 Doce detenidos por la protesta propalestina que bloqueó a los escapados al comienzo del Angliru

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El radar de tramo de Saltacaballo ya ha empezado a multar

El radar de tramo de Saltacaballo ya ha empezado a multar