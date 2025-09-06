El radar de tramo de Saltacaballo ya ha empezado a multar Los conductores que sobrepasen los 100 kilómetros por hora de media en el segmento indicado pueden enfrentar sanciones de entre 100 y 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carnet de conducir

El periodo de gracia del radar de tramo de Saltacaballo en la A-8 ha llegado a su fin. Desde este sábado, el cinemómetro ha empezado a multar a los conductores que rebasen el límite de 100 kilómetros por hora en los 6,5 kilómetros que analiza el aparato. Aunque la velocidad a la que circulan los vehículos entre la cuesta de Ontón y la salida de Castro Urdiales lleva midiéndose desde el 6 de agosto, no ha sido hasta este sábado cuando las infracciones comenzarán a tener una consecuencia económica.

Hasta ahora, la Dirección General de Tráfico enviaba una carta informativa a los conductores que habían sobrepasado el límite de 100 por hora en el tramo indicado. Sin embargo, esto ya se ha acabado y ahora, en el caso de ser cazado por el radar, se deberán abonar multas que van desde los 100 hasta los 600 euros y pueden suponer la pérdida de hasta 6 puntos del carnet, en función de la gravedad de la infracción sobre el exceso de velocidad, según regula la ley de tráfico.

La vía paso en agosto de tener un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora a 100. Una medida que ya ha tenido un efecto positivo en una carretera por la que circulan cada día en torno a 60.000 vehículos. «La gente está respondiendo y el tráfico no está nada ralentizado, al revés, es muy homogéneo», señalan en la DGT. La razón para elevar el límite máximo en este segmento de la A-8 donde la mayoría de accidentes «son de chapa», es principalmente «evitar los frenazos» al llegar al radar, que antes no era de tramo.

En cuanto al funcionamiento del radar de tramo, este cuenta cuatro tótems o estaciones instaladas en la autovía. Son dos parejas de testigos que registran el paso de los automóviles para cada uno de los sentidos. Cuando un turismo llega al primer punto, el aparato lee la matrícula y pone en marcha un contador de tiempo. Cuando el coche llega a la estación ubicada a seis kilómetros y medio de distancia, el otro testigo cierra el circuito, identifica la matrícula y, en función del tiempo invertido, calcula la velocidad media.No basta con frenar a su paso, sino que se mide la velocidad mantenida de continuo en esos seis kilómetros que separan la cuesta de Ontón con el acceso a Castro Urdiales. Se desconoce qué margen de error tiene (suele rondar entre un 5 y un 7%, favorable siempre al infractor), pero la idea es multar a aquellos que circulen a más de 100 kilómetros de media.

En Bizkaia, sólo existe un radar de tramo situado en el alto de Trabakua —la principal vía de comunicación de Ondarroa, Lekeitio y Markina con el Duranguesado—, en la BI-633. Entre enero de 2023 y agosto de este año, el cinemómetro multó a 11.671 conductores que rebasaron el límite medio de velocidad, fijado en este caso en 60 kilómetros por hora, según datos oficiales del departamento de Seguridad del Gobierno vasco.