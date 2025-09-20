El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tráfico en Alameda de Rekalde. E. C.

El RACVN dice que el límite a 30 km/h entorpece el tráfico y no rebaja la polución

Eva Molano

Eva Molano

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:44

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), duda de que la aplicación del límite de 30 kilómetros por hora en toda la ciudad haya reducido ... la contaminación del aire y la polución acústica, tal y como pretendía el Ayuntamiento cuando la implantó, y pidió ayer a los responsables de Movilidad que hagan públicos los informes técnicos que lo demuestran. La medida se aplicó por todo Bilbao el 22 de septiembre de 2020 y la máxima responsable de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, cifra en 130.000 la población que ya se ha librado del ruido del tráfico gracias a la medida. Los automovilistas dudan de ello y aseguran no entener «cómo puede ser que los coches circulen a mayores revoluciones del motor por Bilbao, y estén más tiempo en marcha porque tardan más en llegar a su destino y eso se traduzca en un menor impacto acústico que cuando circulan en marchas largas y más silenciosas». A juicio de la plataforma de conductores, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado en 2018 en el que se contemplaban ésta y otras medidas «no está respaldado por datos y estudios técnicos y lejos de mejorar la vida de los ciudadanos de Bilbao, está entorpeciendo su día a día».

