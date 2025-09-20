El RACVN dice que el límite a 30 km/h entorpece el tráfico y no rebaja la polución

Eva Molano Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:44 Comenta Compartir

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), duda de que la aplicación del límite de 30 kilómetros por hora en toda la ciudad haya reducido ... la contaminación del aire y la polución acústica, tal y como pretendía el Ayuntamiento cuando la implantó, y pidió ayer a los responsables de Movilidad que hagan públicos los informes técnicos que lo demuestran. La medida se aplicó por todo Bilbao el 22 de septiembre de 2020 y la máxima responsable de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, cifra en 130.000 la población que ya se ha librado del ruido del tráfico gracias a la medida. Los automovilistas dudan de ello y aseguran no entener «cómo puede ser que los coches circulen a mayores revoluciones del motor por Bilbao, y estén más tiempo en marcha porque tardan más en llegar a su destino y eso se traduzca en un menor impacto acústico que cuando circulan en marchas largas y más silenciosas». A juicio de la plataforma de conductores, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado en 2018 en el que se contemplaban ésta y otras medidas «no está respaldado por datos y estudios técnicos y lejos de mejorar la vida de los ciudadanos de Bilbao, está entorpeciendo su día a día».

Sanciones «injustas» Según abundaron en un comunicado, el límite a 30 km/h, la zona de bajas emisiones, la modificación de las plazas de aparcamiento OTA y de residentes «entorpecen la libertad de los conductores». Así, criticaron que solo los contribuyentes que pueden acceder a la compra de un vehículo nuevo o menos contaminante puedan llegar hasta el centro de la ciudad y denunciaron que no se tiene en cuenta «cómo la contaminación ambiental traspasa calles y barrios aún con las limitaciones de circulación por zonas». Además, denunciaron que «se impongan sanciones a quien incumple la restricción de entrada a determinadas áreas, muchas veces por desconocimiento».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Contaminación

Tráfico

Sanciones

Bilbao

Sostenibilidad