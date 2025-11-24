«Queremos que los chicos aprendan otra manera de ser hombres, que se desprendan de los roles sexistas»

Beldur Barik, un concurso de trabajos audiovisuales para prevenir la violencia machista entre la juventud impulsado por Emakunde, las tres diputaciones y Eudel (asociación de ... municipios vascos) celebra una nueva edición. Se han presentado más de 311 trabajos, en una de las convocatorias más exitosas hasta la fecha, con la participación de más de 1.700 jóvenes de los tres territorios, de entre 12 y 20 años. El 61% eran chicas.

Los premios oscilan entre los 200 y los 650 euros y será este viernes cuando tendrá lugar en Derio, en Kultur Birika, su entrega. Habrá talleres de nuevas masculinidades y de empoderamiento, además de música en vivo. «Observamos en los trabajos que es necesario seguir insistiendo en ayudarles e identificar la violencia machista y sus diferentes expresiones. Tenemos que seguir ofreciéndoles herramientas con las que detectar la violencia machista y también la desigualdad», ha expuesto la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Según Elgarresta, «trabajar con la juventud es una prioridad para las instituciones y creo que especialmente en el contexto actual, en el que las y los jóvenes reciben, sobre todo desde el desde el entorno digital, tantos mensajes contrarios a la igualdad y que banalizan la violencia machista«. »Tenemos que hacer un esfuerzo toda la sociedad para neutralizar estos mensajes a través de la sensibilización con la juventud. Y sobre todo tenemos que hacer un esfuerzo especial con los chicos. Aunque el porcentaje va creciendo, aún son menos entre los participantes«, ha expresado. La directora de Emakunde considera »importante que los chicos se sientan también agentes de cambio hacia la igualdad de mujeres y hombres. Y que sean capaces de desterrar el corporativismo masculino, reconocer privilegios, ayudar a detectar y evitar relaciones de poder, etcétera«. »Queremos que aprendan otra manera de ser hombres que se desprendan de los estereotipos y roles sexistas. Al mismo tiempo, hay que seguir trabajando con las chicas, impulsando sobre todo su empoderamiento. Y ambos objetivos están recogidos, como ya se ha dicho en el programa Beldur Barik», ha declarado.

Las redes sociales

En los trabajos presentados este año los jóvenes han expuesto su visión del sexismo, los estereotipos, el género, el control, el consentimiento o la sexualización de los cuerpos. Y frente a ello, proponen actitudes como la sororidad, la respuesta colectiva o el empoderamiento, entre otros. Esther Apraiz, alcaldesa de Derio y presidenta de Eudel, ha defendido que «su municipio cree firmemente en el poder de la juventud como agente transformador. Y por eso, ha proseguido, «nos volcamos en impulsar iniciativas que fomenten la reflexión, la creatividad y el empoderamiento».

«Los ayuntamientos tenemos un papel clave para continuar la labor de sensibilización que se inicia en los centros escolares, pero que debe tener continuidad en los espacios cotidianos de relación y convivencia. Estamos en un momento crítico, un momento que nos obliga a apostar con decisión por una educación afectiva sexual basada en las actitudes Beldur Barik». Según ha añadido, «necesitamos impulsar procesos educativos críticos, honestos y valientes que contrarresten los mensajes altamente sexistas que circulan por redes sociales, videojuegos, videoclips y otros entornos donde se construyen referentes. Como instituciones tenemos la responsabilidad de escuchar, acompañar y dar espacio a estas energías transformadoras, también promoviendo un uso positivo y responsable de las redes sociales«, ha defendido.

«Discursos negacionistas»

La directora de Igualdad de la Diputación de Bizkaia, Trinidad L. Vicente, ha destacado que «este programa desde hace años es un referente en la sensibilización contra la violencia machista. Ha sabido dirigirse a la juventud, empleando sus propios códigos«. A su juicio, «no podemos obviar que seguimos conociendo datos preocupantes de violencia machista en gente joven, especialmente de violencia sexual». «Cada caso -ha dicho- es intolerable y duele aún más cuando pensamos que quienes ejercen esa violencia son chicos que presuntamente han crecido en un entorno que se pretende igualitario. Esto nos recuerda que los avances no siempre llegan con la rapidez que deseamos, y que aún hay discursos interesados que buscan regularnos a épocas que se veían muy superadas».

En este contexto, «marcado por la persistencia de discursos negacionistas que pretenden cuestionar derechos y superioridades ya consolidados», ha abogado porque las instituciones permanezcan «vigilantes2 y trabajen »sin descanso. «Debemos garantizar las condiciones necesarias para que la igualdad siga asentándose. porque la igualdad es la única vía para erradicar definitivamente la violencia machista».

En el encuentro también han participado Johana del Hoyo, directora de Igualdad y Derechos Humanos de Álava, y Nerea Isasi, directora de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, además de los alcaldes y alcaldesas de la zona.