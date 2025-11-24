El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación del encuentro del viernes Eudel

«Queremos que los chicos aprendan otra manera de ser hombres, que se desprendan de los roles sexistas»

25-N ·

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, y otras autoridades, presentan el concurso Beldur Barik, que pretende sensibilizar a los jóvenes ante la violencia machista

Eva Molano

Eva Molano

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

Beldur Barik, un concurso de trabajos audiovisuales para prevenir la violencia machista entre la juventud impulsado por Emakunde, las tres diputaciones y Eudel (asociación de ... municipios vascos) celebra una nueva edición. Se han presentado más de 311 trabajos, en una de las convocatorias más exitosas hasta la fecha, con la participación de más de 1.700 jóvenes de los tres territorios, de entre 12 y 20 años. El 61% eran chicas.

