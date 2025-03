¿Se puede «hacer magia» para mejorar los accesos a Atxuri?

«Atxuri, Atxuri, Atxuri, Santos Juanes y Somera, trece restaurantes en calles estrechas». Con esta popular tonadilla ha iniciado la concejala de EH Bildu, Nerea ... Undabarrena, su defensa de la propuesta que su grupo ha presentado al pleno de este jueves para «reducir el tráfico y ampliar las aceras de la calle Atxuri». Son alrededor de 500 metros, entre los números 1 y 45. Es decir, desde el colegio público Maestro García Rivero hasta las antiguas escuelas de Ollerías, donde está previsto que se ubique la futura Casa de la Mujer.

Todos los partidos han estado de acuerdo en que se trata de un tramo de calle complicado para el peatón, con aceras muy estrechas, continuo paso de coches, autobuses y tranvías, y con el hándicap añadido de ser zona de paso para los 5.600 vecinos del barrio y de los alumnos del García Rivero, cuya comunidad escolar reclama desde hace años mejores accesos al centro. «Es imposible andar por esas aceras sin tener que bajarse a la carretera», ha descrito gráficamente Undabarrena. «No cumple con los mínimos de seguridad exigidos», ha comentado el edil del PP, Ángel Rodrigo.

El diagnóstico estaba claro, pero no ha habido un acuedo inicial en el 'tratamiento' a dar a la zona para lograr que sea más amable para los peatones. «Le hemos dado mil vueltas», ha confesado el concejal de Espacio Público, Asier Abaunza, quien ha admitido que las dificultades que presenta la zona les han impedido acometer acciones que solucionen por completo el problema de la accesibilidad del barrio. «Es una calle angosta, estrecha, con desniveles. No podemos eliminar por completo la circulación porque no hay recorridos alternativos para que los vecinos lleguen a sus casas. Tampoco tenemos zonas de aparcamiento que podamos suprimir para ampliar las aceras. Y no vamos a tirar casas para hacerlo. No se puede hacer magia», ha resumido.

La propuesta que Abaunza ha traído finalmente al pleno -yque ha sido aprobada- pasa por «generar un espacio de prioridad peatonal en plataforma única». Es decir, reformar la calle para colocar aceras y carretera a la misma altura y con un pavimento especial que modere la velocidad de los coches y marque con claridad la preferencia de los viandantes. Una solución similar a la empleada en la calle Askao.

Ampliar Imagen de la calle Askao tras su reforma para crear una plataforma única, solución aprobada para la calle Atxuri. Mireya López

El compromiso del concejal de Espacio Público pasa por la redacción de un proyecto y su ejecución a lo largo de esta legislatura. Es decir, en un plazo de dos años.

Los ediles de EH Bildu se han abstenido finalmente -al igual que los de PP y Elkarrekin- en la votación de la propuesta del equipo de gobierno al entender que sí mejora la situación actual pero «no concreta medidas para pacificar» el paso de coches y autobuses. «De poco servirá una plataforma única si se mantiene el flujo de tráfico actual», ha señalado Undabarrena.

En ese instante, ha terciado en el debate el alcalde, quien ha aclarado que, como ha ocurrido en Askao, cuando se establece una plataforma única, la velocidad máxima de circulación baja hasta los 20 kilómetros por hora. «Es decir, lo de la pacificación del tráfico va implícito en la medida», ha aclarado Juan Mari Aburto.