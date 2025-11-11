Estos son los pueblos de Las Merindades obligados a confinar sus aves de corral por la gripe aviar Castilla y León es la comunidad más afectada por las restricciones aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Martes, 11 de noviembre 2025

Un total de 250 municipios de Castilla y León están obligados desde este lunes a confinar sus aves de corral por el aumento de riesgo de gripe aviar. Es la comunidad más afectada por las restricciones aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, después de valorar la propagación de la enfermedad por Europa y la península ibérica. En la zona de Merindades, limítrofe con Bizkaia, son más de cuarenta los pueblos que deben cumplir la medida.

Alfoz de Bricia

Alfoz de Santa Gadea

Arija

Baranda (municipio de Merindad de Montija)

Bárcena de Pienza (municipio de Merindad de Montija)

Barcenuillas del Ribero (municipio de Merindad de Montija)

Barriosuso (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja)

Bedón (municipio de Merindad de Sotoscueva)

Bocos (municipio de Villarcayo)

Butrera (municipio de Merindad de Sotoscueva)

Campo (municipio de Villarcayo)

Céspedes (municipio de Villarcayo)

Cubillos de Losa (municipio de Junta de Traslaloma)

Cuestahedo (municipio de Merindad de Montija)

Fresnedo (municipio de Villarcayo)

Frías

Gayangos (municipio de Merindad de Montija)

Merindad de Valdeporres

Mozares (municipio de Villarcayo)

Nela (municipio de Merindad de Sotoscueva)

Partido de la Sierra en Tobalina

Pereda (municipio de Merindad de Sotoscueva)

Quintanahedo (municipio de Merindad de Montija)

Quintanilla de Pienza (municipio de Merindad de Montija)

Recuenco (municipio de Medina de Pomar)

Riba, La (municipio de Medina de Pomar)

Tabliega (municipio de Junta de Traslaloma)

Torme (municipio de Villarcayo)

Valle de Tobalina

Valle de Valdebezana

Villacomparada de Rueda (municipio de Villarcayo)

Villalázara (municipio de Merindad de Montija)

Villamezán (municipio de Medina de Pomar)

Villanueva la Blanca (municipio de Villarcayo)

Villanueva la Lastra (municipio de Villarcayo)

Villatomil (municipio de Medina de Pomar)

