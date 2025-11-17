El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Proyectos en Punta Zorroza

Lunes, 17 de noviembre 2025, 02:00

Comenta

El Hoyo: largometraje (2018).

La Mala Rodríguez: videoclip (2019).

Springfield: sesión fotográfica (2019).

Utopia Plantia: webserie (2019).

EITB Kultura: programa de televisión (2020).

Interrail: largometraje (2020).

Backstage: webserie (2020).

Black Sunday: webserie (2020).

Intimidad: serie (2021).

La vida padre: largometraje (2021).

Una vida no tan simple: largometraje (2021).

El último mono: webserie (2022).

Akabo: publicidad (2022).

El silencio: serie (2022).

Detective Touré: serie (2022).

Nosotros: largometraje (2023).

No puedo vivir sin ti: largometraje (2023).

Acoustic home: documental (2023).

Sin instrucciones: largometraje (2024).

La tregua: largometraje (2024). (Arreglaron dos pabellones durante semanas pero luego rodaron en otro lugar).

La regala de Osha: largometraje (2024).

Olimpia: serie (2024).

Zeru ahoak: serie (2024).Esa maravillosa niebla: videoclip (2024).

Bajo tus pies: largometraje (2024).

Las ciegas hormigas: largometraje (2025).

NHIL: videoclip (2025)La maleta de Alex: documental (2025).

El niño: largometraje (2025).

Kill Jackie: serie (2025).

Bizie: cortometraje (2025).

Caballé: largometraje (2025).

Aziza y el último hombre bueno: cortometraje (2025).

Lucidez: largometraje (2025).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  3. 3

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  4. 4

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  6. 6

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  7. 7 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  8. 8

    Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido
  9. 9 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  10. 10 La emprendedora getxotarra que aspira a ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Proyectos en Punta Zorroza

Proyectos en Punta Zorroza