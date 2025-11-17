Proyectos en Punta Zorroza
El Hoyo: largometraje (2018).
La Mala Rodríguez: videoclip (2019).
Springfield: sesión fotográfica (2019).
Utopia Plantia: webserie (2019).
EITB Kultura: programa de televisión (2020).
Interrail: largometraje (2020).
Backstage: webserie (2020).
Black Sunday: webserie (2020).
Intimidad: serie (2021).
La vida padre: largometraje (2021).
Una vida no tan simple: largometraje (2021).
El último mono: webserie (2022).
Akabo: publicidad (2022).
El silencio: serie (2022).
Detective Touré: serie (2022).
Nosotros: largometraje (2023).
No puedo vivir sin ti: largometraje (2023).
Acoustic home: documental (2023).
Sin instrucciones: largometraje (2024).
La tregua: largometraje (2024). (Arreglaron dos pabellones durante semanas pero luego rodaron en otro lugar).
La regala de Osha: largometraje (2024).
Olimpia: serie (2024).
Zeru ahoak: serie (2024).Esa maravillosa niebla: videoclip (2024).
Bajo tus pies: largometraje (2024).
Las ciegas hormigas: largometraje (2025).
NHIL: videoclip (2025)La maleta de Alex: documental (2025).
El niño: largometraje (2025).
Kill Jackie: serie (2025).
Bizie: cortometraje (2025).
Caballé: largometraje (2025).
Aziza y el último hombre bueno: cortometraje (2025).
Lucidez: largometraje (2025).