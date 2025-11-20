La primera planta de Euskadi que convertirá basura en biometano funcionará desde junio Se levantará junto a la actual planta de compostaje y tratará 50.000 toneladas de residuos al año, que es el volumen de materia orgánica que la Diputación espera recoger en 2030

Eva Molano Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:28 | Actualizado 13:46h.

Metabarri es uno de los proyectos estrella de la Diputación en el ámbito de la gestión de residuos. Bajo ese nombre se esconde la planta de biometanización en el ecoparque de Artigas para transformar los residuos del contenedor marrón en biometano, que ya está en marcha. Será la primera de Euskadi y de las pocas de España, donde existen una docena. Las obras de la instalación, presentada por diputada general, Elixabete Etxanobe, finalizarán en junio de 2026. Sus impulsores explican que además, será la única del Estado en la que se produzca biometano de residuos orgánicos del contenedor marrón. Se levantará junto a la actual planta de compostaje y tratará 50.000 toneladas de residuos al año, que es el volumen de materia orgánica que la Diputación espera recoger en 2030. Primero, se extraerá biogás tras un proceso de descomposición de la basura, que después se purificará hasta convertirlo en biometano, de iguales características caloríficas que el gas natural. De hecho, será inyectado y comercializado a la misma red. Del proceso resultará un material sobrante, llamado digestato y que se derivará para su conversión en abono orgánico.

Una vez en funcionamiento, Metabarri generará energía equivalente al consumo de 12.700 hogares al año o el 5% de los hogares de Euskadi. El biometano, junto al hidrógeno verde, jugará un papel importante en la descarbonización. La planta permitirá fabricar energía renovable a partir de los residuos, de iguales características al gas natural, reduciendo la dependencia que hay al exterior para obtener este recurso.

21,5 millones sin IVA

«Esta instalación de 8.300 metros cuadrados utilizará tecnología de última generación para producir biometano e inyectarlo en la red de distribución de gas natural. Cuando esté funcionando a pleno rendimiento, generará energía equivalente al consumo anual 12.700 hogares y permitirá reducir hasta en un 95% las emisiones respecto a los combustibles fósiles. Y no menos importante, multiplicará por cuatro la capacidad de gestionar residuos orgánicos, pasando de las 12.000 toneladas actuales a las 50000. De este modo, Bizkaia va a complementar el trabajo que ya realizamos en Bizkaiko Konpostegia y en las plantas comarcales, aumentando la producción de compost de alta calidad y mejorando además todo el ciclo de valorización del residuo orgánico», ha relatado Etxanobe, que también ha puesto en valor otros avances en materia de residuos como el Waste Lab de Zamudio o la ampliación de las instalaciones de BZB de Amorebieta, donde se clasifican los materiales que se depositan en el contenedor amarillo, cuya capacidad se incrementará de las 23.000 a las 40. 000 toneladas anuales, o la activación del bono repara para incentivar la reutilización.

La sociedad Garbiker, dependiente de la Administración foral y gestora de los residuos del territorio, y Cadem, del Ente Vasco de la Energía, acordaron formar la sociedad de economía mixta Metabarri para impulsar y explotar esta planta durante 25 años con un socio que aportará conocimiento técnico y operativo «y una parte importante de la financiación». La empresa Prezero fue la elegida tras un concurso. Ahora, las administraciones cuentan con el 51% de las acciones. El contrato se prolongará durante 23 años más.

La redacción del proyecto y dirección técnica de la obra recayó en Goc SA. En un principio, el concurso de construcción de la planta quedó desierto. En la segunda licitación, realizada por la sociedad foral Garbiker, la propia construcción fue adjudicada a Prezero, aliada en UTE con Construcciones Intxausti, por 21,5 millones sin IVA. El plazo para levantar la planta arrancó el 11 de febrero. Precisamente, el Ayuntamiento de Bilbao aprobó en un pleno municipal estudio de detalle de la parcela tras el correspondiente periodo de alegaciones. La obra se confinancia con Fondos Next Generation. En el solar se levantarán dos contenedores cilíndricos donde se «fabricará» el biogas con 20 metros de diámetro y 17 de altura. La Diputación espera que la instalación de respuesta al crecimiento de la recogida selectiva de la fracción orgánica, que según sus cálculos, se multiplicará por cuatro en cinco años.