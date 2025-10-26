El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los expertos inciden en la importancia de acudir a las sociedades micológicas para resolver dudas antes de comer setas. E. C.

«Hay pocas setas porque todo está seco»

La temporada arranca con escasez de hongos y obliga a los aficionados a acercarse a la zona de la costa para poder encontrar ejemplares

María de Maintenant

María de Maintenant

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:55

Comenta

Octubre es un mes marcado en rojo en el calendario de los expertos y aficionados a la micología. La temporada de setas ya ha arrancado ... y son muchos los vizcaínos que se han echado al monte con cestas y ropa cómoda para buscar el manjar del otoño y disfrutar de paisajes teñidos de amarillo, aunque este año resulta difícil encontrarlas. A pesar de que todavía es muy pronto para sacar conclusiones y hacer balances, los entendidos coinciden en que «de momento hay muy poca cantidad y la temporada está siendo mala en toda la Cornisa Cantábrica».

