La pista de hielo y el tobogán abren sus puertas: «Es un plan divertido para las familias» Ambas instalaciones estarán disponibles hasta el 6 de enero en el Muelle de Ripa y del Arenal

La Navidad ha arrancado oficialmente en Bilbao con la apertura de la pista de hielo y el tobogán. El primer temporal del otoño ha obligado a los vizcaínos a hacer el cambio de armario y a sacar el plumas y el paraguas, pero pese al mal tiempo, son varias las personas que se han animado a dar un paseo sobre patines este viernes. Los primeros han sido Francisco, Fabiana, Mariana y João, una cuadrilla de amigos de Oporto y de Lisboa. «Hemos venido a Bilbao de vacaciones y lo vimos ayer, así que nos hemos animado», cuentan antes de coger los tickets en la taquilla.

«Es algo totalmente diferente a los que estamos habituados. Tenemos una oferta de ocio importante y divertida para las familias, amigos y todo el mundo que quiera venir. La gente que viene pasa momentos divertidos», explica Arkaitz Pérez, coordinador de la iniciativa. «El año pasado la acogida fue muy buena y creemos que este año también lo será. No hace falta tener experiencia para patinar. Animo a todo el mundo a que venga». El próximo 26 de noviembre, además, Bilbao encenderá las luces y la ciudad se convertirá en una postal de cuento. Se han instalado 1.504.242 bombillas 'led' repartidas en todos los distritos del municipio y el botón del encendido se pulsará a las 20.00 horas.

Pista de hielo

Con una superficie de 800 metros cuadrados, más del 60% de ella cubierta, la pista de hielo ecológico volverá a convertirse en uno de los epicentros del ocio navideño.

- Horarios: estará abierta de lunes a jueves lectivos de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. Los viernes, sábados, domingos, festivos y durante las vacaciones escolares, estará abierta de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Como días especiales, el 24 y 31 de diciembre permanecerá abierta de 11.00 a 14.00; y el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 de 17.00 a 21.00 horas.

-Precios: la entrada general costará 4 euros por 30 minutos, con patines incluidos. Dirigido a familias numerosas, personas con discapacidad y grupos de 20 o más personas, la entrada reducida tendrá un precio de 3 euros por media hora.

-Acceso: Podrán acceder personas a partir de los 3 años, teniendo en cuenta que los niños y niñas de entre 3 y 7 años deberán estar acompañados obligatoriamente por una persona adulta, que también deberá adquirir su entrada. Podrán adquirirse in situ en la taquilla situada en el Muelle del Arenal (hasta media hora antes del cierre de la atracción) o de forma anticipada a través de la web www.bilbaopistadehielo.com, que estará activa a partir de este viernes 14 de noviembre.

Tobogán

Contará con seis carriles de deslizamiento de hielo sintético.

- Horarios: de lunes a jueves lectivos estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. Los viernes, sábados, domingos, festivos y durante las vacaciones escolares, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00. Como excepción, el 24 y 31 de diciembre, el tobogán permanecerá abierto de 11.00 a 14.00 y el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 de 17.00 a 21.00 horas.

- Entradas: Los pases generales tendrán un precio de 3 euros por persona e incluyen cuatro bajadas. Para grupos de 20 o más personas, el precio es de 2,5 euros por persona, con cuatro bajadas incluidas. Podrán adquirirse in situ en la taquilla situada en el Muelle del Arenal (hasta media hora antes del cierre de la atracción) o de forma anticipada a través de la web www.bilbaopistadehielo.com, que estará activa a partir de este viernes 14 de noviembre.

-Acceso: Los menores de dos años no podrán acceder y los peques de entre 2 y 3 años deberán ir acompañados de un adulto. Los críos de esta franja de edad podrán entrar gratis pero el adulto que los acompañe deberá abonar su entrada.

Esta edición, como novedad, se han incorporado los pases especiales inclusivos, dirigidos a asociaciones y colectivos de personas con necesidades especiales. Permitirán disfrutar de la pista de hielo y del tobogán en condiciones adaptadas a las particularidades de cada grupo. Para ello, en caso de ser necesario, se reservarán franjas horarias específicas para aquellas asociaciones que así lo deseen, y se podrán ajustar elementos como la música o la limitación del aforo, garantizando así un entorno más accesible.

Asimismo, tanto con los colectivos que soliciten los mencionados pases especiales, así como con aquellos colectivos que prefieran participar en las actividades junto al resto de personas usuarias, se podrá solicitar previamente acompañamiento y apoyo por parte del equipo de monitores, especialmente en los casos que requieran asistencia física o supervisión adicional. Para la gestión de estas reservas será indispensable concretarlo previamente escribiendo a reservasgabonak@proasur.com.

