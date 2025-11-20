La Navidad arranca en Bilbao: el tobogán y la pista de hielo abren mañana y las luces se encenderán el miércoles 26 Las instalaciones abrirán sus puertas a las 11.00 horas y permanecerán hasta el 6 de enero

María de Maintenant Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:28

Falta poco más de un mes para la Navidad pero el ambiente ya se siente en las calles de Bilbao. Mañana se inaugurarán el tobogán y la pista de hielo y unos días más tarde, el 26 de noviembre, se encenderán las luces. La capital vizcaína se prepara para convertirse en una postal de cuento con un millón y medio de bombillas 'led' distribuidas por todos los distritos del municipio que brillarán durante 42 días hasta la medianoche.

Pista de hielo

Con una superficie de 800 metros cuadrados, más del 60% de ella cubierta, la pista de hielo ecológico volverá a convertirse en uno de los epicentros del ocio navideño.

- Horarios: estará abierta de lunes a jueves lectivos de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. Los viernes, sábados, domingos, festivos y durante las vacaciones escolares, estará abierta de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Como días especiales, el 24 y 31 de diciembre permanecerá abierta de 11.00 a 14.00; y el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 de 17.00 a 21.00 horas.

-Precios: la entrada general costará 4 euros por 30 minutos, con patines incluidos. Dirigido a familias numerosas, personas con discapacidad y grupos de 20 o más personas, la entrada reducida tendrá un precio de 3 euros por media hora.

-Acceso: Podrán acceder personas a partir de los 3 años, teniendo en cuenta que los niños y niñas de entre 3 y 7 años deberán estar acompañados obligatoriamente por una persona adulta, que también deberá adquirir su entrada. Podrán adquirirse in situ en la taquilla situada en el Muelle del Arenal (hasta media hora antes del cierre de la atracción) o de forma anticipada a través de la web www.bilbaopistadehielo.com, que estará activa a partir de este viernes 14 de noviembre.

Tobogán

Contará con seis carriles de deslizamiento de hielo sintético.

- Horarios: de lunes a jueves lectivos estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. Los viernes, sábados, domingos, festivos y durante las vacaciones escolares, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00. Como excepción, el 24 y 31 de diciembre, el tobogán permanecerá abierto de 11.00 a 14.00 y el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 de 17.00 a 21.00 horas.

- Entradas: Los pases generales tendrán un precio de 3 euros por persona e incluyen cuatro bajadas. Para grupos de 20 o más personas, el precio es de 2,5 euros por persona, con cuatro bajadas incluidas. Podrán adquirirse in situ en la taquilla situada en el Muelle del Arenal (hasta media hora antes del cierre de la atracción) o de forma anticipada a través de la web www.bilbaopistadehielo.com, que estará activa a partir de este viernes 14 de noviembre.

-Acceso: Los menores de dos años no podrán acceder y los peques de entre 2 y 3 años deberán ir acompañados de un adulto. Los críos de esta franja de edad podrán entrar gratis pero el adulto que los acompañe deberá abonar su entrada.

Esta edición, como novedad, se han incorporado los pases especiales inclusivos, dirigidos a asociaciones y colectivos de personas con necesidades especiales. Permitirán disfrutar de la pista de hielo y del tobogán en condiciones adaptadas a las particularidades de cada grupo. Para ello, en caso de ser necesario, se reservarán franjas horarias específicas para aquellas asociaciones que así lo deseen, y se podrán ajustar elementos como la música o la limitación del aforo, garantizando así un entorno más accesible.

Asimismo, tanto con los colectivos que soliciten los mencionados pases especiales, así como con aquellos colectivos que prefieran participar en las actividades junto al resto de personas usuarias, se podrá solicitar previamente acompañamiento y apoyo por parte del equipo de monitores, especialmente en los casos que requieran asistencia física o supervisión adicional. Para la gestión de estas reservas será indispensable concretarlo previamente escribiendo a reservasgabonak@proasur.com.

Ampliar El árbol de la Plaza Moyua acaparó todas las miradas el año pasado. Ignacio Pérez

Luces de Navidad

Bilbao mantendrá las luces de Navidad encendidas hasta la medianoche. Se han instalado 1.504.242 luces 'led' repartidas en todos los distritos del municipio y el botón se pulsará el 26 de noviembre a las 20.00 horas. El encendido se alargará durante 42 jornadas y la fecha de desmontaje será el 7 de febrero.

Este año, la capital vizcaína volverá a contar con un árbol de grandes dimensiones en la plaza Moyua y un gran túnel de luz de más de setenta metros de longitud en el Parque de Doña Casilda. Ambas estructuras lumínicas también serán sonoras.

