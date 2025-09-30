Fuera de peligro el hombre agredido en la cabeza en una discoteca de Bilbao
Investigan si recibió un botellazo o si se golpeó al desplomarse en el suelo del local durante la pelea de madrugada
Martes, 30 de septiembre 2025, 00:17
El hombre de 35 años, vecino de Leioa, que ingresó en estado grave la madrugada del domingo por una agresión en una discoteca de Bilbao, ... evoluciona favorablemente y se encuentra ya fuera de peligro, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas a la familia. Permanecía hospitalizado en Reanimación, una unidad para pacientes críticos, en el hospital de Cruces, pero tras despertar del coma el mismo domingo, estaba previsto que se le derivara ayer a una habitación en planta para que siga con su recuperación.
La Policía Municipal de Bilbao, en colaboración con la Ertzaintza, detuvo al presunto agresor, de 36 años y familiar de un conocido delincuente, en su domicilio del barrio de Betolaza tras intentar negociar su arresto y que éste se intentara fugar.
Solo en el local
Víctima y agresor habían mantenido un enfrentamiento alrededor de las tres y media de la madrugada en el interior de la sala Moma, en la calle Rodríguez Arias. Los investigadores tratan de determinar si, en medio de la pelea, el atacante le agredió con una botella o con algún otro objeto en la cabeza, además de darle un puñetazo, o si se golpeó al caer, ya que presentaba un traumatismo craneoencefálico con una brecha, además de fractura nasal.
De gran corpulencia, el herido se encontraba solo en el local, o al menos nadie cercano se interesó por su estado. Tras escuchar un ruido y comprobar que el hombre se había desplomado y estaba inconsciente, una enfermera, que estaba con sus amigas, le atendió y comprobó que, aunque en estado crítico, aún vivía. Estuvo junto a él hasta que una ambulancia le recogió y trasladó al hospital vizcaíno, donde se recupera.
