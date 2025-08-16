El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Exterior de la discoteca donde se produjo de madrugada la riña tumultuaria

Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo

Dos chicos acabaron en el hospital después de una refriega en el exterior de la Fever en la que participaron unas 30 personas

David S. Olabarri

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:10

Una pelea multitudinaria entre miembros de bandas en el exterior de una discoteca de Bolueta se saldó ayer con dos heridos por arma blanca que ... tuvieron que ser trasladados al hospital y dos personas detenidas por la Policía Municipal. Según fuentes consultadas por EL CORREO, un joven perdió parte de un dedo durante la refriega a la que se sumaron numerosas personas. Testigos hablan de una treintena de implicados, aunque no todos participaron con la misma agresividad en una pelea que se produjo poco después de las cinco y media de la madrugada.

