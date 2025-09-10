Un pasado que no muere

Tomás Ondarra Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

En mis novelas no hay una sola mentira sobre la realidad cubana», afirmó Leonardo de la Caridad Padura (La Mantilla, barrio de Arroyo Naranjo, La Habana, 1955), quien presentó ayer en la Biblioteca de Bidebarrieta su última obra, 'Morir en la arena', publicada por Tusquets, junto a la periodista Idoia Jauregi.

Considerado uno de los grandes nombres de la literatura en español y galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, Padura ha alcanzado un amplio reconocimiento internacional con sus novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde, traducidas a numerosos idiomas y distinguidas con premios como el Café Gijón, el Dashiell Hammett, el de las Islas 2000, el Brigada 21, el de Novela Histórica Barcino y, más recientemente, el Premio Carvalho en 2023.

En 'Morir en la arena', inspirada en una historia real, el escritor regresa con una narración magistral, cargada de rabia y frustración, pero también de amor y segundas oportunidades. Sus protagonistas, dos hermanos y un grupo de amigos, recorren cincuenta años de la historia cubana. La trama, ambientada en La Habana, sigue la vida de Rodolfo, marcada por dos heridas irreparables: el trauma de la guerra de Angola y, sobre todo, el asesinato de su padre a manos de su hermano Geni. Ya jubilado, Rodolfo redescubre una inesperada intimidad con Nora, su cuñada y antiguo amor de juventud. Pero su vida da un vuelco al enterarse de que Geni, enfermo de gravedad, será liberado de prisión para instalarse en la casa familiar.

