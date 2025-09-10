El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Verónica Lodeiro, Lucía López Coll, Leonardo Padura, Nieves Angulo y Maite García.

Verónica Lodeiro, Lucía López Coll, Leonardo Padura, Nieves Angulo y Maite García.
Un pasado que no muere

La presentación de la novela 'Morir en la arena', del cubano Leonardo Padura, abarrotó la Biblioteca de Bidebarrieta

Tomás Ondarra

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:00

En mis novelas no hay una sola mentira sobre la realidad cubana», afirmó Leonardo de la Caridad Padura (La Mantilla, barrio de Arroyo Naranjo, La Habana, 1955), quien presentó ayer en la Biblioteca de Bidebarrieta su última obra, 'Morir en la arena', publicada por Tusquets, junto a la periodista Idoia Jauregi.

Considerado uno de los grandes nombres de la literatura en español y galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, Padura ha alcanzado un amplio reconocimiento internacional con sus novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde, traducidas a numerosos idiomas y distinguidas con premios como el Café Gijón, el Dashiell Hammett, el de las Islas 2000, el Brigada 21, el de Novela Histórica Barcino y, más recientemente, el Premio Carvalho en 2023.

En 'Morir en la arena', inspirada en una historia real, el escritor regresa con una narración magistral, cargada de rabia y frustración, pero también de amor y segundas oportunidades. Sus protagonistas, dos hermanos y un grupo de amigos, recorren cincuenta años de la historia cubana. La trama, ambientada en La Habana, sigue la vida de Rodolfo, marcada por dos heridas irreparables: el trauma de la guerra de Angola y, sobre todo, el asesinato de su padre a manos de su hermano Geni. Ya jubilado, Rodolfo redescubre una inesperada intimidad con Nora, su cuñada y antiguo amor de juventud. Pero su vida da un vuelco al enterarse de que Geni, enfermo de gravedad, será liberado de prisión para instalarse en la casa familiar.

En la presentación se encontraban Lucía López Coll, mujer del escritor; Kepa Torrealdai, de la librería Elkar; la cubana Merelis Oxley Torres, el director de cine Ernesto del Río, Ainhoa Ibarguren, Koldo Mendia, presidente de la FViB; el dermatólogo Jesús María Careaga, Itziar Marzana, Marga Esteban, Merche Espada, Elena Urra, Tami Castillo, Raquel Marín, Miren Ezkurdia, Raquel Bartolomé, Leire Ibáñez de Maeztu, Estefani Arias, Roberto López, Inés Iraeta, Covadonga Andrés, Cristina Barrios, Manuela Hernández, Carmen Abia, Carmen Aguirre, Olaia Antolín, Txaro García, Gloria Angulo, Javier Maestro, Javi Camacho, Nekane Basabe, Prudencia Cuesta, Enrique Ibáñez, Silvia Salamanca, Alejandro Matos, María Claudia y Karl Sandrock, Santiago González, Luz Marina Tovar, Miguel Parra, Eva Vázquez, Dulce González, Juan Cuevas, Miguel Parra, Itziar Araiko, Irati y Javier Pino, Maite y Charo Pérez, Mila Resa, Maite García y Verónica Lodeiro.

