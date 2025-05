Más impactante que el contenido de muchos de los debates en los que participan desde ayer casi 400 ponentes en el I Congreso Internacional de ... Menores y Jóvenes Transexuales organizado por Naizen son los testimonios, desgarradores, de muchos familiares de niños antes de acometer su proceso de transición.

La frases que iban apareciendo en la pantalla gigante del paraninfo pusieron un nudo en la garganta a los asistentes. Expresaban, por boca de algunos de sus familiares o por sí mismos, lo mal que lo han pasado antes de abordar el proceso de reasignación sexual.

«Me quiero morir»

El padre de un trans expresaba en seis líneas la angustia vivida por su pequeño: «Por las noche sacaba a relucir su enorme sufrimiento. 'Me quiero morir', repetía una y otra vez con un llanto desconsolado y desgarrador. Muchas veces me decía: 'Papá, si me quieres, coge un cuchillo de la cocina y mátame'. Aquello era imposible, imposible de aguantar».

Que la aceptación de la identidad sexual produce mejoría en los menores, está fuera de toda duda, como recoge este segundo testimonio de los progenitores de una niña que siempre soñó con ser niño.

«Me hundía por no haberle comprado unos calzoncillos»

«Le pregunté a disgusto y con miedo, si quería comprar unos calzoncillos. Saltó de la silla, con los ojos como platos, se me echó encima y me abrazó con todas sus fuerzas. Me daba mil besos y me repetía una y mil veces lo mucho que me quería. Su ilusión, su fuerza, su mirada, su alegría... era desbordante. Él flotaba, yo me hundía. Me hundía por miedo, por la magnitud que estaba cogiendo todo, me hundía por no haberle comprado unos calzoncillos mucho antes, me hundía porque empezaba a comprender el peso que arrastraba con tan solo cuatro años». Una aspiración con final feliz.

«Ya no queda ni rastro del niño que se hacía cacas encima»

Otro tránsito resuelto de forma positiva resume esta otra vivencia. «Hoy en día es simplemente una niña más. Ya no queda ni rastro del niño triste, tímido, del niño que se hacía cacas encima y lloraba por las noches; todo aquello desapareció cuando dijimos adiós a Julen y dimos la bienvenida a Nerea».

Muy atento, el lehendakari, Imanol Pradales, alertó de que Euskadi fallará «como sociedad si no somos capaces de garantizar el derecho de cada persona a ser quien es. Sin miedos, sin barreras. Fallamos como sociedad si cada niña, si cada niño, si cada adolescente no logra crecer y desarrollarse en libertad, con todo el calor, el cariño, el acompañamiento y el apoyo de su comunidad».

Aingeru Mayor, presidente del comité científico del congreso, reveló que la mayoría de menores, antes de abordar el proceso de transición, sufre síntomas de depresión, ansiedad, llantos continuos, dificultades de relación, angustias, intentos y comportamientos suicidas... En una entrevista a este periódico, lamentó que la mitad de los estados de EE UU tienen leyes antitrans en las que se prohíbe realizar tratamientos hormonales a las personas transexuales que lo necesitan. De ahí, reveló, que la tasa de intentos de suicidio en la población transexual norteamericana haya aumentado hasta un 70%.