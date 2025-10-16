El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Coches aparcados en Zorrozaurre Yvonne Iturgaiz

La OTA llegará a Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026

La implantación del sistema de aparcamiento regulado responde a una demanda vecinal

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:26

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026, según ha informado el Área de Movilidad y Sostenibilidad del ... consistorio. La implantación del sistema de aparcamiento regulado en esta zona de expansión de la villa responde a una demanda vecinal, debido al aumento de vehículos que estacionan en sus calles tras la apertura en julio de 2024 del puente que conecta la isla con San Ignacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  3. 3 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  6. 6 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  7. 7

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  8. 8 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  9. 9

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  10. 10 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La OTA llegará a Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026

La OTA llegará a Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026