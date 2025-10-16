La OTA llegará a Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026
La implantación del sistema de aparcamiento regulado responde a una demanda vecinal
Jueves, 16 de octubre 2025, 16:26
El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026, según ha informado el Área de Movilidad y Sostenibilidad del ... consistorio. La implantación del sistema de aparcamiento regulado en esta zona de expansión de la villa responde a una demanda vecinal, debido al aumento de vehículos que estacionan en sus calles tras la apertura en julio de 2024 del puente que conecta la isla con San Ignacio.
Tal y como han indicado fuentes del Departamento que dirige Nora Abete, muchos conductores procedentes de Deusto, San Ignacio y Sarriko optan por aparcar en Zorrozaurre para evitar pagar la OTA que se aplica en estos barrios, dificultando el aparcamiento de residentes y de quienes acuden a trabajar o estudiar a la isla.
Con la inclusión de Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026 en el mapa de la OTA de Bilbao, esta zona se unirá a otros barrios de la villa que recientemente se han adherido al sistema de estacionamiento regulado, como la zona alta de Rekalde y Olabeaga.
