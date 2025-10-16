Oleada de robos en bares de Rekalde: «Pensábamos que por estar en unas galerías nos íbamos a librar»

«Estamos cansadas de tanto robo». Es de lo que se quejan Natalia y Raphaela, hermanas y dueñas de la cafetería Xodó, en el barrio ... bilbaíno de Rekalde. Las hosteleras han compartido con EL CORREO un vídeo grabado por una cámara de seguridad en el que se ve a un ladrón apoderándose de la caja registradora de su establecimiento. El encapuchado logró hacerse con un botín de 400 euros, pero lo peor es la sensación de impunidad con que lo hace.

El vídeo transmite a la perfección la particular pesadilla que viven muchos hosteleros en la zona por la oleada de robos que sufren desde el pasado mes de junio. «Varios bares, un restaurante chino... pensábamos que por estar situados en unas galerías nos íbamos a librar, pero ya hemos visto que no», desliza con resignación Natalia tras sufrir esta pasada madrugada el asalto a su negocio, situado en las galerías del supermercado BM.

Se da la circunstancia de que en el momento del robo, de las tres puertas, una de cristal y dos persianas, que protegían a la cafetería, sólo una estaba cerrada. «Por eso teníamos el dinero de la caja, por confiar en la seguridad de las galerías», se lamenta Raphaela.

Con sudadera y capucha

La alarma instalada en el local sirvió para que la Policía se personara en el lugar de los hechos. Demasiado tarde. El ladrón, con sudadera y capucha, ya había huido del lugar con el botín. Se da la circunstancia de que en el vídeo, que ilustra esta noticia, se ve cómo el caco va directamente a por la caja registradora como si supiera dónde debía buscar. En un santiamén, la arranca de un golpe y se la lleva a toda prisa.

Raphaela espera que, por lo menos, la noticia sobre el asalto a su negocio sirva para incrementar la seguridad en el distrito bilbaíno. «Esperemos que dejen el barrio en paz porque llevamos ya unos meses que roban todos los días», confía. Asimismo, cuenta que la Policía ya tendría indentificados a los presuntos asaltantes. «No sé a qué esperan para cogerlos», reclama.