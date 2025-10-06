El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un vecino observa uno de los tramos de raíl del tranvía de 1876 que ha aflorado en las obras.

Un vecino observa uno de los tramos de raíl del tranvía de 1876 que ha aflorado en las obras. J. G.

Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876

Las obreros que trabajan en la urbanización de la isla se topan con restos enterrados del tren ligero, que el Ayuntamiento apuesta por conservar

Josu García

Josu García

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:44

Comenta

Sucedió a comienzos de esta semana en Zorrozaurre. Los operarios que trabajaban en la urbanización del frente costero que recorrerá la Ribera de Deusto se ... llevaron una sorpresa al picar la carretera con su excavadora y toparse con unos raíles ferroviarios, a unos 40 centímetros de profundidad. La hipótesis más propable es que estos carriles de acero pertenecieron al viejo tranvía que unió Bilbao y Algorta entre 1876 y 1948. Seguramente sin saberlo, los trabajadores sacaron a la luz un pedazo de la historia gloriosa de la capital vizcaína, que fue la primera ciudad española en contar con un tren ligero electrificado.

