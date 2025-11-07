El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las obras de la Variante Sur Ferroviaria de Bizkaia comenzarán antes de que finalice este 2025

«Es una obra compleja pero estamos ya más cerca que nunca de lograr el objetivo de sacar los trenes de mercancías de la Margen Izquierda», dice la consejera García Chueca en el Parlamento

Josu García

Josu García

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:57

Más de dos décadas después de que se anunciara por primera vez el proyecto, la Variante Sur Ferroviaria (VSF) ha dado otro importante paso adelante ... para su construcción. El Gobierno vasco, que ejecutará la infraestructura tras haber llegado a un acuerdo con el Ejecutivo central hace cinco años, ha confirmado hoy que las obras empezarán antes de final de año, con el montante de 46 millones de euros incorporado a los Presupuestos vascos de 2026. Los primeros trabajos se centran en la conexión del túnel del Serantes con Ortuella. Un segmento de 3,2 kilómetros que costará 100 millones, adjudicado en primavera y que tiene un plazo de finalización de 38 meses. Es la primera pieza de un trazado que tendrá 12 kilómetros en su primera fase (Ortuella-Olabeaga) y que costará 484 millones.

