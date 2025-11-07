Las obras de la Variante Sur Ferroviaria de Bizkaia comenzarán antes de que finalice este 2025

Más de dos décadas después de que se anunciara por primera vez el proyecto, la Variante Sur Ferroviaria (VSF) ha dado otro importante paso adelante ... para su construcción. El Gobierno vasco, que ejecutará la infraestructura tras haber llegado a un acuerdo con el Ejecutivo central hace cinco años, ha confirmado hoy que las obras empezarán antes de final de año, con el montante de 46 millones de euros incorporado a los Presupuestos vascos de 2026. Los primeros trabajos se centran en la conexión del túnel del Serantes con Ortuella. Un segmento de 3,2 kilómetros que costará 100 millones, adjudicado en primavera y que tiene un plazo de finalización de 38 meses. Es la primera pieza de un trazado que tendrá 12 kilómetros en su primera fase (Ortuella-Olabeaga) y que costará 484 millones.

El Departamento de Movilidad del Ejecutivo autonómico encargó esta primera encomienda a una unión de empresas liderada por la constructora Comsa e integrada también por Azvi, Iza y Campezo Obras y Servicios. Esta alianza de compañías ha derrotado en un concurso público a otras siete aspirantes, entre las que se encontraban sociedades con gran tradición en la perforación de túneles y ejecución de proyectos ferroviarios en Bizkaia, como FCC, Sacyr, Ferrovial, Viuda de Sáinz, Nortunel, Tecsa y Dragados.

La Variante Sur Ferroviaria unirá Ortuella con Olabeaga (donde se habilitará también un desvío para intentar mejorar la estructura urbana del barrio bilbaíno), previo paso por Barakaldo, en un recorrido mayoritariamente soterrado. Es un proyecto del que se lleva hablando 25 años y que dio lugar a la excavación de un túnel de acceso al Puerto que ya se terminó. Requirió una inversión de 47 millones y lleva más de una década esperando a tener uso. Permanece tapiado tantos años después y ya ha sufrido numerosos desperfectos. El principal es que todas sus estructuras van a tener que ser renovadas porque varios ladrones de cobre accedieron a la galería hace unos meses y se llevaron todo lo que pudieron.

El objetivo de la VSF es facilitar la salida y entrada de mercancías (algunas de ellas peligrosas) del Puerto de Santurtzi sin que los trenes tengan que atravesar los cascos urbanos de la villa marinera, Sestao y Barakaldo, como sucede actualmente, ni tampoco los núcleos habitados de Ortuella y Trapagaran, como en su día se planteó como alternativa, lo que alimentó un importante movimiento de rechazo vecinal en la comarca minera. Ayuntamientos como el santurtziarra tienen en el cajón ambiciosos proyectos urbanísticos, a la espera de que el terreno más cercano a la zona franca se libere de la histórica playa de vías.

Ampliar

La Variante Sur Ferroviaria solucionaría estos problemas al llevar los convoyes por una red de túneles que atravesarían las entrañas de los montes de Triano. El gran rechazo al proyecto se mantiene por ahora en Barakaldo, en la zona de Gorostiza. Allí, los ingenieros han perfilado un viaducto que amenaza, según los vecinos, la tranquilidad y riqueza del último pulmón verde de la localidad fabril. El Ayuntamiento, gobernado por el PNV, ha mostrado una actitud muy beligerante con el diseño por el municipio. El Consistorio exige que se excave un túnel, en lugar del viaducto acordado por los gobiernos central y vasco con el aval ambiental de la Diputación.

A la espera de que los tribunales resuelvan la última reclamación de Barakaldo, el trazado ferroviario empezará a tomar forma en Ortuella, que es donde las cosas están más claras desde el punto de vista administrativo. Las expropiaciones que necesarias afectaban, sobre todo, a terrenos propiedad de las administraciones, lo que ha acelerado los trámites. Hace unos años se tuvo que modificar el trazado también en ese punto para evitar una cantera que sigue abierta.

«Estamos más cerca del objetivo»

En el Parlamento vasco, la consejera de La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha anunciado hoy la fecha de inicio de obras, que será en las próximas semanas. «Es una obra compleja pero estamos ya más cerca que nunca de lograr el objetivo de sacar los trenes de mercancías de la Margen Izquierda, unidades procedentes del puerto que ahora tendrán su red diferenciada», ha afirmado en el pleno de control del Legislativo.

El Departamento que dirige García Chueca comenzará próximamente la ejecución de las obras del primer tramo, que transcurre íntegramente por el municipio de Ortuella, a través de Euskal Trenbide Sarea por encomienda del Gobierno central. El encargo incluye tanto el proyecto de la primera fase como el desarrollo de las obras de los siete tramos en los que se divide y que discurren entre el túnel del Serantes y Olabeaga, así como el proyecto de la segunda fase que llegará hasta Arrigorriaga.

«Esto significa que los trenes de mercancías no tendrán que surcar el corazón de Santurtzi, Portugalete, Sestao y Barakaldo, por cuya red de ancho ibérico seguirán circulando únicamente los trenes de cercanías. Esto va a suponer un salto cualitativo en la calidad de vida de estos municipios, que van a contar con más seguridad al tiempo que la nueva infraestructura nos dará un plus de competitividad económica por conectar el puerto con la red de alta velocidad», ha añadido García Chueca.