Varios usuarios suben y bajan del tren de Cercanías en la estación de Abando. Luis Ángel Gómez

Las obras para elevar los andenes en Abando y Orduña arrancarán el primer trimestre de 2026

La consejera de Movilidad abre la puerta a aplicar también otras «medidas más ágiles» para mejorar la accesibilidad de la línea C-3 de Cercanías

Octavio Igea

Octavio Igea

Martes, 7 de octubre 2025, 16:01

Comenta

La consejera vasca de Movilidad Sostenible ha anunciado hoy martes que las obras para elevar los andenes de las estaciones de Abando y Orduña y ... dejarlos a la altura de los trenes que circulan por la línea C-3 de Cercanías para mejorar la accesibilidad arrancarán durante el primer trimestre del próximo año. Susana García Chueca ha confirmado además que, si los recrecimientos funcionan, el proyecto piloto «se ampliará si es posible» al resto de paradas de la ruta que conecta Bilbao y el Alto Nervión. La duda de esa futura extensión estaría únicamente en los pequeños apeaderos que dan servicio a polígonos industriales.

