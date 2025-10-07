Las obras para elevar los andenes en Abando y Orduña arrancarán el primer trimestre de 2026

La consejera vasca de Movilidad Sostenible ha anunciado hoy martes que las obras para elevar los andenes de las estaciones de Abando y Orduña y ... dejarlos a la altura de los trenes que circulan por la línea C-3 de Cercanías para mejorar la accesibilidad arrancarán durante el primer trimestre del próximo año. Susana García Chueca ha confirmado además que, si los recrecimientos funcionan, el proyecto piloto «se ampliará si es posible» al resto de paradas de la ruta que conecta Bilbao y el Alto Nervión. La duda de esa futura extensión estaría únicamente en los pequeños apeaderos que dan servicio a polígonos industriales.

García Chueca ha comparecido en el Parlamento a petición de EH Bildu para debatir una propuesta de «tren social» planteada por una plataforma ciudadana -y secundada por la coalición soberanista- que propone aparcar las obras para conectar la 'Y' vasca con Navarra y Burgos y que a cambio se mejoren las líneas ferroviarias convencionales actuales. La consejera ha asegurado que la alta velocidad «no es una amenaza sino un complemento» y que el debate sobre su desarrollo «está superado».

La consejera ha aprovechado la cita para hacer un repaso de los retos que tiene el territorio en materia ferroviaria, especialmente tras el reciente traspaso de las Cercanías. Y ha confirmado, tal y como ha adelantado hoy EL CORREO, que la solución que se va a adoptar de forma inmediata para mejorar la accesibilidad en la línea C-3 de Cercanías es hacer la prueba de elevar los andenes al no saber cuándo puede enviar Renfe trenes adaptados. «Desde el principio teníamos claro que no podíamos resignarnos a esperar», ha explicado la consejera.

6,5 millones de viajes anuales

Tras analizar varias alternativas, el Departamento de Movilidad Sostenible que lidera la socialista Susana García Chueca ha optado por poner en marcha un proyecto piloto que va a consistir en elevar 30 centímetros la altura de una parte de las zonas de embarque de las estaciones para dejarlas a la altura de los vagones y empezar con la prueba en los dos extremos de la línea, Bilbao y Orduña. La C-3 está compuesta por 22 estaciones y el año pasado acumuló 6,5 millones de viajeros y la mejora de la accesibilidad es una demanda histórica de usuarios y ayuntamientos.

El Gobierno vasco barajó inicialmente la posibilidad de actuar sobre los trenes que cubren la ruta C-3 para adaptarlos a las necesidades. La idea se descartó porque, por muy progresivo que fuera el proceso, requería sacarlos del servicio y eso hubiese acarreado recortes en los horarios. La segunda idea con la que se trabajó fue la de crear un «equipo de acompañamiento» en cada estación. Personal que atendiera las necesidades de los viajeros con problemas de movilidad para subir o bajar del ferrocarril. Tampoco se vio viable por cuestiones legales. ¿A quién había que ayudar y a quién no? Se puso entonces sobre la mesa la opción de recrecer parte de los andenes, y parece que ha convencido a todas las partes.