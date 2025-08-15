El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El obispo Joseba Segura, este viernes en la basílica de Begoña. JORDI ALEMANY

El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes

Joseba Segura lamenta en la homilía principal del día de La Asunción, en Begoña, que la sociedad crea que los hijos «limitan» y condena los «asesinatos cotidianos en Gaza»

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:00

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha atribuido la caída de la natalidad en Euskadi al egoísmo de la sociedad actual. En su homilía durante ... la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora de Begoña, ha incidido en que «en ningún tiempo anterior hemos vivido tanto bienestar, tantas opciones, tantas posibilidades abiertas, pero no somos más felices». «Dicen que la resistencia a transmitir vida es porque los hijos son caros y la gente tiene incertidumbre económica. Cierto, pero sabemos que hay una razón más profunda: la fuerza de una cultura que adora la libertad sin límites. Y los hijos limitan. Una cultura que nos invita a centrarnos en nosotros mismos. Y los hijos no respetan ese encerramiento. El ego es como un agujero negro», ha incidido Segura.

