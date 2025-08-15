El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
Joseba Segura lamenta en la homilía principal del día de La Asunción, en Begoña, que la sociedad crea que los hijos «limitan» y condena los «asesinatos cotidianos en Gaza»
Viernes, 15 de agosto 2025, 13:00
El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha atribuido la caída de la natalidad en Euskadi al egoísmo de la sociedad actual. En su homilía durante ... la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora de Begoña, ha incidido en que «en ningún tiempo anterior hemos vivido tanto bienestar, tantas opciones, tantas posibilidades abiertas, pero no somos más felices». «Dicen que la resistencia a transmitir vida es porque los hijos son caros y la gente tiene incertidumbre económica. Cierto, pero sabemos que hay una razón más profunda: la fuerza de una cultura que adora la libertad sin límites. Y los hijos limitan. Una cultura que nos invita a centrarnos en nosotros mismos. Y los hijos no respetan ese encerramiento. El ego es como un agujero negro», ha incidido Segura.
El prelado ha situado la «natalidad en mínimos» como uno de los principales problemas de la sociedad actual, junto a la salud mental, la soledad y la tristeza. Algo que hace que muchas personas «no miren al futuro con confianza».
En clave demográfica ha añadido que cuando «construimos familia y comunidades basadas en el amor, asumimos los sacrificios que sean necesarios» y que esa es la «libertad que llena el corazón».
Segura también se ha referido al contexto bélico internacional, en especial a la situación que se vive en Gaza. «A veces el mal aparece con toda su fuerza. Lo vemos con claridad en los asesinatos cotidianos de Gaza. Aparece en la indiferencia de muchos gobiernos que dicen defender los derechos humanos, pero no hacen nada para acabar con la barbarie», ha manifestado el obispo, quien también ha sido crítico en este punto con la sociedad actual. El mal «se refleja también en nosotros cuando cambiamos de canal para sentirnos perturbados por el horror».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.