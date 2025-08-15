El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha atribuido la caída de la natalidad en Euskadi al egoísmo de la sociedad actual. En su homilía durante ... la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora de Begoña, ha incidido en que «en ningún tiempo anterior hemos vivido tanto bienestar, tantas opciones, tantas posibilidades abiertas, pero no somos más felices». «Dicen que la resistencia a transmitir vida es porque los hijos son caros y la gente tiene incertidumbre económica. Cierto, pero sabemos que hay una razón más profunda: la fuerza de una cultura que adora la libertad sin límites. Y los hijos limitan. Una cultura que nos invita a centrarnos en nosotros mismos. Y los hijos no respetan ese encerramiento. El ego es como un agujero negro», ha incidido Segura.

El prelado ha situado la «natalidad en mínimos» como uno de los principales problemas de la sociedad actual, junto a la salud mental, la soledad y la tristeza. Algo que hace que muchas personas «no miren al futuro con confianza».

En clave demográfica ha añadido que cuando «construimos familia y comunidades basadas en el amor, asumimos los sacrificios que sean necesarios» y que esa es la «libertad que llena el corazón».

Segura también se ha referido al contexto bélico internacional, en especial a la situación que se vive en Gaza. «A veces el mal aparece con toda su fuerza. Lo vemos con claridad en los asesinatos cotidianos de Gaza. Aparece en la indiferencia de muchos gobiernos que dicen defender los derechos humanos, pero no hacen nada para acabar con la barbarie», ha manifestado el obispo, quien también ha sido crítico en este punto con la sociedad actual. El mal «se refleja también en nosotros cuando cambiamos de canal para sentirnos perturbados por el horror».