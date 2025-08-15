Así ha bailado el aurresku el alcalde Aburto

T. Nieva Viernes, 15 de agosto 2025, 14:03 Comenta Compartir

Juan Mari Aburto ha cumplido con la tradición. Como es habitual cada 15 agosto, día de la Virgen, el alcalde de Bilbao ha bailado el aurresku en Begoña. En este caso, bajo un calor agobiante, con casi 40 grados en una villa que se asfixiaba.

Varios vecinos de Bilbao seguían las evoluciones del alcalde en una imagen que se repite cada fiesta del 15 de agosto, en este caso, justo en el día previo al inicio de Aste Nagusia.