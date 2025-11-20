El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

L.G.

La 'nueva' Viña del Ensanche vuelve a llenar sus mesas tras cuatro meses de obras

El histórico negocio familiar, fundado en 1927, mantiene la esencia original tras acometer una reconstrucción total y reformar las instalaciones de fontanería y electricidad

Luis Gómez

Luis Gómez

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:34

Con los nervios a flor de piel y con los sistemas informáticos dando alguna que otra trastada, La Viña del Ensanche ha reabierto sus puertas ... esta mañana, poco después de las diez y media, después de una puesta a punto y actualización que ha llevado cuatro meses. La respuesta es impresionante con un lleno de bandera. Hasta arriba vuelve a estar. El histórico establecimiento de la calle Diputación se ha reencontrado con su clientela a medias al entrar en servicio el bar, pero no así su restaurante, que pospondrá su reapertura hasta mediados de diciembre.

