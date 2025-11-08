«Notamos que la gente quiere comprar casa»

Terry Basterra Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:37 | Actualizado 15:08h. Comenta Compartir

«Vengo a ver si encuentro mi primera vivienda para independizarme. Busco un piso en Santurtzi de obra nueva, con 2 habitaciones y garaje». La historia de Leire Martín, de 28 años, es similar a la de la gran cantidad de personas que durante el viernes y la jornada de este sábado se han acercado a la decimonovena edición del Salón Inmobiliario de Euskadi (SIE), que un año más se celebra en el Palacio Euskalduna.

Leire acudió con la mente abierta. «Llevo poco tiempo mirando y quiero ver qué precios piden», contaba. Su idea es compartir vivienda con su novio y con los perros de ambos. En el SIE, organizado por EL CORREO y con el patrocinio de Kutxabank y el Ayuntamiento de Bilbao, están presentes una decena de las principales promotoras e inmobiliarias de Bizkaia. A la feria han acudido con 50 promociones de obra nueva, además de más de un millar de viviendas de segunda mano, con unos precios que oscilan, de media, entre los 96.000 y los 450.000 euros. Este año el número de personas que se han acercado a la cita es muy significativo y ya en la tarde del viernes se vieron colas en algunos de los puestos de las inmobiliarias, imagen que se repitió este sábado. Este domingo se celebra la tercera y última jornada del SIE.

Alba Rodríguez e Intxixu Latorre son otra joven pareja que ha acudido a la feria a intentar encontrar su futura casa. Actualmente viven de alquiler en Rekalde. «Estamos buscando un piso de segunda mano sobre 250.000 euros, pero nos está constando mucho encontrar algo que encaje con lo que podemos pagar. Empezamos a mirar hace meses, pero en este tiempo los precios no paran de subir y nuestros ingresos siguen igual. La obra nueva ni la valoramos porque en muchos casos piden el doble de a lo que nosotros podemos llegar», explicaban. Esta pareja es un claro ejemplo de las dificultades que tienen numerosos jóvenes vascos para poder acceder a una vivienda en propiedad, debido a la reducida oferta y al auge de los precios.

«Estamos en un momento en el que todo lo que sale al mercado se vende», recalcaba Miriam Portilla, de Inmobiliaria Irizar. Por el puesto de esta empresa tiene en el SIE están pasando numerosas personas este fin de semana. «La gente nos pregunta sobre todo por obra nueva, y dentro de ello, por áticos. Hay promociones de la que nos quedan ya muy pocas cosas disponibles. Por ejemplo, el mismo viernes ya nos reservaron dos de los tres bajos que nos quedaban de una promoción de obra nueva en Berango, mientras que otra que tenemos en Rekalde está vendida ya al 60%», detallaba. En cuanto a la vivienda de segunda mano, Portilla explica que «la gente viene ya con un presupuesto sobre a cuánto puede llegar. A la feria hemos acudido con una treintena de inmuebles situados en diferentes lugares de Bizkaia».

Menores de 40 años

En Quorum Javier Lucas, su gerente, destacaba tanto el elevado número de personas que se ha acercado este año al SIE, como la actitud con la que lo hacían. «En otras ediciones veías que la gente venía para mirar y ver qué se ofertaba, más por saber cómo estaba el mercado que para comprar. Este año, en cambio, se nota que hay interés por adquirir casas. Hay un bum con la vivienda», explicaba. Al stand de Quorum se ha acercado sobre todo estos días «personas menores de 40 años interesados en viviendas de obra nueva la Margen Derecha».

Pero también había personas de más edad, como Javier Oleaga y Yolanda, su mujer, «dos niños de 68 años» que buscaban una nueva vivienda. «Tenemos en mente dejarle nuestra casa actual a nuestra hija y estamos buscando algo más pequeño para nosotros, con dos habitaciones, dos baños, ascensor y garaje. Pero llevamos un año mirando en Bilbao, en la Margen Derecha, en la Izquierda y en Arrigorriaga y no acabamos de encontrar nada. Está todo carísimo. Los políticos deberían hacer algo», reclamaban.