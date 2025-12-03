El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rafael Gardeazabal, Kontxi Claver, Juan Mari Aburto y Javier Hurtado.

Ver 5 fotos
Rafael Gardeazabal, Kontxi Claver, Juan Mari Aburto y Javier Hurtado. Maika Salguero
La Mirilla

Noche de celebración

BilbaoDendak reúne a más de 300 invitados en la Sala BBK para festejar sus 25 años impulsando el comercio

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:57

Comenta

La Sala BBK fue el escenario elegido por bilbaoDendak, la plataforma que impulsa la actividad comercial y turística de la ciudad, para celebrar una gran ... fiesta con motivo de su 25 aniversario. El evento reunió a más de 300 personas, entre representantes institucionales, comerciantes y amistades de la asociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bizkaia
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  6. 6 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  7. 7 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  8. 8 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16
  9. 9 El Euromillones del martes sonríe a un nuevo millonario en España y deja una alegría en Bizkaia: resultados del 2 de diciembre
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Noche de celebración