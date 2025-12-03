Noche de celebración

La Sala BBK fue el escenario elegido por bilbaoDendak, la plataforma que impulsa la actividad comercial y turística de la ciudad, para celebrar una gran ... fiesta con motivo de su 25 aniversario. El evento reunió a más de 300 personas, entre representantes institucionales, comerciantes y amistades de la asociación.

La gala, presentada por la actriz Amaia Arkotxa, comenzó con la intervención del presidente de bilbaoDendak, Rafael Gardeazabal, quien hizo balance de la trayectoria de la organización. También tomaron la palabra Javier Hurtado, consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo; y Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao. En un ambiente festivo, los asistentes entonaron el 'Zorionak zuri' y soplaron de forma simbólica las velas de una gran tarta virtual, dando paso a una celebración que continuó con la música en directo de Swingtronics y un cóctel servido por Iruña Catering.

A la fiesta acudieron Xabier Otxandiano, viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno vasco; Iñigo Ansola, presidente del EBB; Juan Mari Bilbao, responsable comercial, y Ana Churruca, responsable de Marketing y Publicidad de Kutxabank; Carmelo Lezana, relaciones externas de El Corte Inglés; María José Arrieta, directora de Euskera del Ayuntamiento de Bilbao; Cristina Múgica, directora de competitividad y promoción de la Diputación de Bizkaia; Itziar Epalza, directora general del Parque Tecnológico de Euskadi; Mikel Hidalgo, vicepresidente de EuroBasque; Amaia Ruiz, directora comercial de EL CORREO; Jon Zarate, gerente de bilbaoDendak; Javier Garcinuño, director general de Bilbao Ekintza; y Boni García y Héctor Sánchez, presidente y gerente de la Asociación de Hostelería.

También estuvieron María López Negrete, presidenta de Cecobi; los ediles bilbaínos Kontxi Claver, Jon Bilbao, Yolanda Díez, María del Río, Ángel Rodrigo, Paula Garagalza y Esther Martínez; los parlamentarios Lorea Bilbao, Aritz Abaroa y Naiara Fernández; las junteras Ana Berta Campo y Rakel Goñi, Antonio Seco, Susana Alaguero, Julia Diéguez, Michel Guantes, Luis Arbiol, Janire Torvisco, María Loizaga, Xabier Olmo, Begoña Castaño, Iñigo Cortés, Fernando García, Marta Fernández, Itxaso Díaz de Lezana, José Antonio Santos, Pedro Garcés, Lorena López, Nerea Sáenz, Sara de las Heras, Olga Irazu, José Mari Amantes, Gontzal Azkoitia, Javier y Nerea López, Matilde Saussol, Gerardo Pedrosa, Imanol Jurado, Arantza Jiménez, María Quiñones, Susana del Pozo, Iñaki Molano, Mikel Zuazua, Olatz Elguea, Leire Izaguirre, Leire Corrales, Andoni Ruiz e Irati Martínez.