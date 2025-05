«Niños y niñas transexuales solo desean que los demás les vean como lo que son»

Naizen organiza hoy y mañana en el Paraninfo de la UPV de Bilbao el primer congreso internacional de infancias y adolescencias trans, que inaugurará el ... lehendakari, Imanol Pradales. El encuentro congregará a cerca de 400 especialistas internacionales.

- ¿Qué pretende el congreso?

- Comprender mejor la realidad de los niños, niñas y adolescentes transexuales y establecer estrategias de acompañamiento.

- ¿Por qué no quiere hablar de su hija en esta entrevista?

- Voy a hablar contigo como investigador, sexólogo, miembro de Naizen y presidente del Comité Científico del Congreso.

- ¿No sería una forma de ayudar al colectivo?

- Prefiero que no me pregunte nada sobre esto, si no, dejaré la entrevista. Se trata de preservar su intimidad porque mi hija me lo ha pedido expresamente.

- ¿Niños y adolescentes transexuales eligen su nombre?

- La mayoría decide cambiar su nombre. Si eres una chica y te llamas Mikel, es bastante complicado vivir, sobre todo, si quieres que el resto del mundo te vea como la chica o chico que eres. Algunos no lo cambian porque se sienten cómodos con el que tienen.

- ¿Cambiar el nombre y, sobre todo, su vida?

- Es muy curioso.

- ¿El qué?

- Solo quieren que los demás les vean como lo que son. Es más, cuando hablamos del tránsito en la infancia, observamos que no cambia nada en ellos y ellas.

- ¿En qué sentido?

- Quienes consiguen mejorar su calidad de vida solo necesitan que los demás varíen su mirada y acepten su identidad sexual. A nadie se le cuestiona la suya, pero a ellos y a ellas sí porque al nacer, en relación a sus genitales, se les supuso una identidad sexual equivocada.

- ¿Es complicado transformar la mirada de los demás?

- La transexualidad en la infancia era, hace diez años, no solo invisible, sino impensable.

- Al menos, hemos avanzado.

- Hemos logrado en este periodo que sea una realidad visible y pensable. Al poder comprenderla posibilitamos que madres y padres acepten la identidad que expresan sus niñas y niños. Pero...

- ¿Queda mucho por recorrer?

- Hay que seguir avanzando. De hecho, el objetivo del Congreso es poder entender esta cosa tan difícil o tan sencilla, que es que se puede ser niño y tener vulva y se puede ser niña y tener pene.

- ¿Siguen sufriendo mucho?

- La mayoría sufre síntomas de depresión, ansiedad, llantos continuos, dificultades de relación, angustias, intentos y comportamientos suicidas...En la medida que se acepta su identidad, pueden empezar a vivir unas vidas bastante más parecidas a las de los demás menores. Empiezan a mostrar síntomas de bienestar y alegría y en los estudios van mucho mejor.

- ¿El colegio puede ser un infierno?

- Sigue habiendo episodios de 'bullying', por eso es necesario que los educadores conozcan esta realidad para cumplir los protocolos establecidos por Educación y lograr que la escuela sea lo que debe ser para todo el mundo, un espacio seguro y no un infierno, como dices tú.

- ¿La aceptación de la familia es el primer paso clave?

- Absolutamente. Vemos mejoras en estos niños y niñas cuando las familias aceptan y acompañan estos tránsitos.

- ¿Siguen encontrando todavía el rechazo de muchos padres?

- Lo que no conocemos son familias que por diferentes razones se niegan a aceptar la identidad sexual de sus hijos. El malestar en algunos casos es tan grave que llegan a autolesionarse y sufrir intentos de suicidio

- ¿Muchos padres no saben interpretarles?

- Las madres y padres siempre quieren que sus hijos e hijas sean felices. De ahí el empeño de Naizen en socializar esta realidad.

- ¿Qué hacer cuando los menores trans confiesan por primera vez que viven sin ser quienes son en realidad?

- En muchos casos, van dando diferentes pistas desde que son muy peques. Esas señales no se han sabido interpretar y han alargado el sufrimiento. Hay niños y niñas que en un momento dicen 'ama y aita, yo soy un niño, pero no me dejas serlo porque tengo 'potota'.

«Mutilarse los genitales»

- No pueden ser más explícitos.

- Este rechazo lleva a algunos menores a intentar mutilarse los genitales.

- ¡Cambiemos!

- Conocemos a menores que han hecho el tránsito en edades tempranas de su infancia y no tienen ningún problema en verano en estar en el río con sus amiguitos desnudos.

- ¡Qué bien!

- ¡Y no tienen ningún problema con sus genitales! En la medida en que no ven quién eres... ¡Es muy difícil crecer con esto y de ahí el sufrimiento de tantas vidas!

- ¿Todos sabemos quiénes somos en realidad?

- Es muy curioso que a ti o a mí nunca nos cuestionen que seamos hombres. Podemos seguir construyendo nuestra identidad a lo largo de toda la vida, pero si de repente a usted le hablasen y tratasen como una mujer, quizá no se sentiría cómodo y le generaría un conflicto porque los demás no ven el hombre que eres. Es muy difícil vivir sin que los demás le traten a uno como el chico o chica que es. Las vidas de las personas no tienen una dirección única.

- ¿A qué se refiere?

- ¡Cuidado! Negar el acceso a tratamientos hormonales lleva a lo que estamos viendo en Estados Unidos.

- ¿Qué sucede?

- La mitad de los estados tienen leyes antitrans en las que se prohíbe realizar tratamientos hormonales a las personas transexuales que lo necesitan. La tasa de intentos de suicidio en la población transexual ha aumentado hasta el 70%.

- ¿Continúa habiendo muchos trans encerrados en un mundo del que no se atreven a salir?

- Pues seguramente los habrá. La responsabilidad de las familias con hijos e hijas transexuales y de la sociedad es velar por el bienestar de toda la infancia. Imaginar que hay menores que están viviendo un tormento porque no pueden ser lo que ellos quieren me resulta desgarrador-

- ¿Por eso Naizen es necesaria?

- Ojalá dejara de existir, pero es muy necesaria hoy para que todos los niños y niñas puedan vivir sus vidas con unos mínimos de dignidad.