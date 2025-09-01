Ane Ontoso Galdakao Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:44 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Galdakao ha organizado una serie de acciones gratuitas que se desarrollarán a lo largo del mes de septiembre para las personas mayores. A través de ellas, este colectivo tendrá la ocasión de «conocer a gente con sus mismas inquietudes y aficiones o se podrán sentir más útiles y satisfechas con ellas mismas», anima el Consistorio.

Comenzarán con una visita cultural al 'parketxe' del parque natural de Gorbea, el martes 23 de septiembre. Para participar es necesario apuntarse, a partir del próximo lunes, 8 de septiembre. También realizarán senderismo el jueves 25 a través de una ruta (aún por determinar). La inscripción en el Servicio de Dinamización de Personas Mayores es necesaria y se podrá realizar a partir del miércoles 10 de septiembre. Un máximo de 30 personas podrá realizar el recorrido.

Asimismo, tendrán gimnasia al aire libre. Serán 10 sesiones, entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre. La actividad se desarrollará los lunes y miércoles en la plaza Ardantza, y los martes y jueves en la plaza Romualda Zuloaga. El horario será el mismo en los dos casos: de 10.00 a 11.00. Será posible apuntarse desde el lunes, 1 de septiembre.

Además, durante 'Santakurtzak' se hará una gincana con pruebas adaptadas y relacionadas con la puntería, la agilidad, el equilibrio, etc. Habrá premios para los participantes, además de varias sorpresas. Las olimpiadas tendrán lugar en Kurtzeko plaza, el martes 16 de septiembre, a las 11.00.