Vecinos de San Miguel denuncian «falta de seguridad» en la lanzadera a Basauri

Los vecinos de San Miguel han vuelto a mostrar su descontento con el servicio de lanzadera que en pocos minutos conecta el barrio con la parada de metro de Basauri, una queja que incluso fue llevada a pleno por una usuaria. Yolanda Bolaño denunció el deteriorado estado en que se encuentra el vehículo y aseguró que «da un poco de vergüenza y sobre todo respeto ir en ella cuando llueve y hiela. No tiene ya ni ruedas, parece una guagua, el cristal roto... eso de seguridad tiene muy poco».

La «mejora de la lanzadera, que a menudo está rota», de hecho, ha sido una de las propuestas en los presupuestos participativos de 2025. Según Sonia Bustelo, otra usuaria del servicio, «en invierno si llueve patina bastante en la cuesta de Basozelai. Hay una lanzadera que no la sube y da la vuelta por Bolueta». Aunque valora positivamente el servicio, «no se sabe si puedes contar con ella, porque se estropea mucho y anda con muchos retrasos».

A su juicio, «con el presupuesto que tienen podría llegar para un vehículo nueve en vez de poner parches y parches». El Ayuntamiento de Basauri cuenta este año con una partida de 479.998,61 euros para la lanzadera de San Miguel en su área de Sostenibilidad, Desarrollo Urbano y Seguridad Ciudadana. Y asimismo, el plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio (2023-2027) recoge que «deben seguirse las actuaciones que aumenten la accesibilidad a las estaciones y paradas de Basauri».

Puri, otra vecina de San Miguel, se quejaba de que el otro día su marido tuvo que coger el coche para llegar al partido de San Mamés. «Tardó y llegó al de cuarenta minutos –contaba–. Para algo puntual, te buscas la vida, pero si lo usas para trabajar es otra historia».

Horas punta

Estrella Rodero, parroquiana también de San Miguel, relata que su familia es usuaria del servicio. Sus hijos lo cogían para ir al instituto y ahora a la Universidad. «El día que lo necesitas es el día que te falla», afirma. Se mostraba, sin embargo, reflexiva acerca del asunto. «Cada 20 minutos es difícil que vaya a tiempo real, más en horas punta, como el de las 7.40 de la mañana», sostenía. En su opinión, «el servicio tendría que haber sido de pago. Prefiero pagarlo a quedarme sin él». Asimismo, también le consta cómo la lanzadera «no agarra la cuesta de Basozelai, fíjate qué pendiente es, se castiga mucho y no está preparado. Da miedo, pero también les da a ellos –observaba–. No es lo mismo un autobús del Ayuntamiento, que de Bizkaibus».

La delegada del área de Sostenibilidad, Desarrollo Urbano y Seguridad Ciudadana, Zuriñe Goikoetxea, manifestó en el pleno que «nuestro objetivo es mantener el transporte gratuito al y desde el Metro para los vecinos de San Miguel hasta que consigamos una integración definitiva en el proyecto de diseño que está trabajando Diputación donde los transbordos van a llegar a ser gratuitos».

Sin embargo, explicó que «hasta entonces, estamos trabajando en nuevos pliegos para licitar el servicio de lanzadera en el que estamos valorando la posibilidad de incorporar mejoras, facilitar a la ciudadanía la información detallada sobre las diferentes opciones de transporte público de San Miguel, así como los descuentos existentes». El alcalde, Asier Iragorri, asimismo, quiso aplacar la preocupación de la vecina y afirmó que «el servicio tiene que garantizar la seguridad siempre».

Garantizar la gratuidad

Goikoetxea, afirmó que su compromiso siempre ha sido «sustituir la lanzadera de San Miguel al Metro por un servicio de Bizkaibus, garantizando la gratuidad del transporte para quienes van o vuelven. Avanzar hacia este cambio de modelo implica trabajar con instituciones y estamos manteniendo reuniones con ellas».

Aseguró también que «nuestro objetivo es integrarnos dentro del paraguas del diseño de movilidad sostenible en el que está inmerso Diputación, donde la implementación de los descuentos, la simplificación de la tarifación y la gratuidad de los transbordos entre diferentes transportes juegan un papel importante cuando hablamos de movilidad sostenible». Según su discurso, «la gestión eficiente de los recursos municipales es fundamental para garantizar la calidad de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía y para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de todos los servicios».