Usansolo realizará una consulta sobre las opciones para su acceso al metro Organizada por la plataforma Geltokia Erdigunean, no tendrá un carácter vinculante y dará a elegir a los vecinos entre tres posibilidades

Iñigo Agiriano Usansolo Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:06

El domingo 5 de octubre los vecinos de Usansolo acudirán a las urnas para votar en la consulta organizada por la plataforma 'Geltokia Erdigunean', que durante los últimos años ha peleado por mantener la estación de la localidad ante su posible supresión por la llegada del metro. Una consulta que busca conocer la opinión de los usansolotarras sobre las diferentes opciones que se plantean para el municipio en su acceso al suburbano.

El plan del Gobierno vasco para la línea cinco pasaba por eliminar la actual estación de Euskotren, situada en el centro de la localidad, y ubicarla en el hospital de Galdakao. La presión popular logró que en 2023 ETS (Euskal Trenbide Sarea) solicitara a la empresa Sener un informe sobre posibles alternativas. En aquel documento se planteaban tres opciones: mantener la estación en el centro del pueblo, la que supondría el mayor coste, instalar un servicio de autobús-lanzadera para conectar el municipio con la nueva parada, o construir un túnel de 500 metros con un tapiz rodante hasta el hospital. Sobre cuál de estas tres posibilidades prefieren serán interrogados los vecinos.

«El proyecto que conectará el hospital con Bedia iba a estar diseñado para junio, pero se ha pospuesto hasta diciembre. Por tanto, hasta esa fecha no sabremos como es el definitivo», explica Jon Atxutegi, presidente de la plataforma. «Nosotros tenemos claro cual es la posición de Usansolo, pero en las Juntas Generales y en las diferentes comisiones en las que hemos participado se nos ha dicho que quieren datos concretos», destaca. «La forma más sencilla de ver cuál es la voluntad de todos los usansolotarras es mediante una consulta», apunta.

El día 5 entre las 9.00 y las 20.00 horas estarán abiertas las urnas, que se situarán en la plaza Unkina. «Hemos invitado a todos los partidos políticos a venir como ojeadores para asegurarse de que se cumplen con todas las formalidades legales», señala Atxutegi. El Ayuntamiento de la localidad ha colaborado en la organización de la consulta. Sobre los posibles resultados, el alcalde Agustín Aizpuru manifiesta su confianza. «En Usansolo hay unanimidad en algunas cosas y esta es una de ellas, queremos la estación en el centro del pueblo».

La mayoría de los vecinos se muestran contentos con la posibilidad de votar por su preferencia. José Mari Anza augura una participación «masiva» y pone de relieve la importancia que la estación ha tenido para Usansolo históricamente. «En este pueblo la gente siempre se ha movido en tren, es algo que está muy ligado a nosotros». Otra vecina, María José Uriel, hacía hincapié en la cantidad de gente mayor que hay en el municipio. «No es lógico que ahora tengan que recorrer esa distancia», afirma. Ella también participará en la consulta y tiene clara su opción.