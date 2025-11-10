El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alcalde recibirá a los vecinos en el Ayuntamiento los días 17 y 24 de este mes. E. C.

Ugao impulsa la participación vecinal en el diseño de sus presupuestos

Los interesados podrán remitir sus propuestas al Ayuntamiento hasta el próximo 28 de noviembre

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Ugao-Miraballes

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:50

Comenta

Los vecinos de Ugao-Miraballes ya están recibiendo en sus buzones los cuestionarios de participación para el diseño de los presupuestos municipales del 2026. Un año más, el Ayuntamiento ha querido que sus ciudadanos se impliquen activamente en este proceso, después del éxito de la iniciativa en ediciones pasadas, que ha resultado en la materialización de proyectos tales como la instalación de paneles fotovoltaicos en edificios municipales y de puntos de carga para vehículos eléctricos o la recuperación de la memoria con el libro sobre la antigua fábrica de yute y de las mujeres que allí trabajaban entre otros.

En el cuestionario cada vecino debe señalar sus datos personales, indicar la zona de Ugao en la que reside, detallar los proyectos que querría ver realizados y marcar con una puntuación del 1 al 5 que áreas, tales como empleo, cultura o servicios sociales, deberían ser prioritarias en el diseño de los presupuestos.

El Consistorio ha habilitado tres buzones en los que depositar el formulario antes del 28 de noviembre, situados en el Palacio Jane, en el Gazteinfo y en el Polideportivo. También puede completarse de forma online desde la página web municipal. Además, los días 17 y 24 de este mes el alcalde Ekaitz Mentxaka abrirá las puertas de su despacho para los vecinos que deseen presentarle sus propuestas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  7. 7 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  8. 8

    Selton, el más aclamado en San Mamés: «Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima»
  9. 9

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ugao impulsa la participación vecinal en el diseño de sus presupuestos

Ugao impulsa la participación vecinal en el diseño de sus presupuestos