Ugao impulsa la participación vecinal en el diseño de sus presupuestos Los interesados podrán remitir sus propuestas al Ayuntamiento hasta el próximo 28 de noviembre

Iñigo Agiriano Ugao-Miraballes Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:50

Los vecinos de Ugao-Miraballes ya están recibiendo en sus buzones los cuestionarios de participación para el diseño de los presupuestos municipales del 2026. Un año más, el Ayuntamiento ha querido que sus ciudadanos se impliquen activamente en este proceso, después del éxito de la iniciativa en ediciones pasadas, que ha resultado en la materialización de proyectos tales como la instalación de paneles fotovoltaicos en edificios municipales y de puntos de carga para vehículos eléctricos o la recuperación de la memoria con el libro sobre la antigua fábrica de yute y de las mujeres que allí trabajaban entre otros.

En el cuestionario cada vecino debe señalar sus datos personales, indicar la zona de Ugao en la que reside, detallar los proyectos que querría ver realizados y marcar con una puntuación del 1 al 5 que áreas, tales como empleo, cultura o servicios sociales, deberían ser prioritarias en el diseño de los presupuestos.

El Consistorio ha habilitado tres buzones en los que depositar el formulario antes del 28 de noviembre, situados en el Palacio Jane, en el Gazteinfo y en el Polideportivo. También puede completarse de forma online desde la página web municipal. Además, los días 17 y 24 de este mes el alcalde Ekaitz Mentxaka abrirá las puertas de su despacho para los vecinos que deseen presentarle sus propuestas.